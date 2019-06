Osnabrück. Dank Spürhund Raptor ist der Osnabrücker Zoll einem 26-jährigen Fahrer auf die Schliche gekommen, der Marihuana im Wert von 22.000 Euro auf der A30 transportiert hat.

Nach Angaben des Hauptzollamtes Osnabrück kontrollierten die Zöllner am Donnerstagabend auf dem Rastplatz Waldseite Süd an der A30 ein aus den Niederlanden eingereistes Auto. Der 26-jährige Fahrer gab an, für zwei Tage bei Bekannten im niederländischen Waalwijk gewesen zu sein und jetzt zurück nach Polen zu wollen. Die Frage nach mitgeführten Waffen, Betäubungsmitteln oder Bargeld verneinte er.

Da der Reisende sehr nervös wirkte, entschlossen sich die Zöllner zu einer Intensivkontrolle des Autos. Hierbei kam auch Spürhund Raptor zum Einsatz. Als er im Kofferraum des Fahrzeuges suchte, zeigte er durch Verharren an, dass sich in dem Subwoofer Betäubungsmittel befinden müssen. Dort stellten die Ermittler zwei ballonartige mit braunem Klebeband umwickelte Pakete fest. Beim Öffnen dieser Päckchen kamen 2.222 Gramm Marihuana zum Vorschein.

Die Drogen wurden beschlagnahmt. Der 26-jährige Fahrer wurde daraufhin vorläufig festgenommen und dem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück erging Haftbefehl. Der Beschuldigte wurde in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Essen übernommen.