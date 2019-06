Osnabrück. Durch die Gastspiele des Circus Roncalli sind die Osnabrücker verwöhnt, was die circensische Kunst betrifft. Von Donnerstag, 4. Juli, bis Sonntag, 14. Juli, gastiert der Circus Flic Flac an der Halle Gartlage. Die Artisten und Akrobaten legen nochmal einen drauf.

Dass der Circus Flic Flac kein normaler Zirkus ist, zeigt allein der Titel des Programms, mit dem er in Osnabrück gastiert: „Punxxx“. „Rebellisch, unangepasst und gegen den Strich gebürstet“ – so beschreibt sich der vor 40 Jahren gegründete Circus selbst.

Von Anfang an gab es keine Tiere beim Circus Flic Flac. Und das ist bis heute so. Im Mittelpunkt stehen die außergewöhnlichen Artisten, die im Jubiläums-Programm eine Menge Action versprechen. Ein Höhepunkt der Show sind sicher die Helldrivers, die sich mit ihren Motorrädern durch eine Eisenkugel drehen und durch die Luft fliegen. Doch nicht nur mit Maschinen wird das Action-Level in die Höhe getrieben. Die zehn Artisten der China National Akrobatik Truppe zeigen Präzisionsartistik gepaart mit Hightech: Sie springen zielgenau durch mobile und rotierende 60 Zentimeter große Reifen. Die vielen Artisten werden begleitet von Romain Vicente am Schlagzeug, der der Show einen rockigen Glanz verleiht.

Circus Flic Flac, Halle Gartlage, Osnabrück, Do., 4. 7., bis So., 14. 7., je 20 Uhr, am 6., 10. und 13. 7. zusätzlich um 16 Uhr, am 7. und 14. 7. um 15 und 19 Uhr, Eintritt: 24 bis 54 Euro. Tickets erhältlich unter www.flicflac.de.

Wir verlosen 3 x 2 Tickets. Senden Sie bis zum 3. Juli eine SMS mit der Kennung mobil win circus an die Kurzwahlnummer 52020 oder rufen Sie unter 0137/808401390 an (Stichwort Circus).

Spielregeln: Teilnahme per SMS oder Telefon. Gebühr pro SMS 49 Cent, Anruf aus dem deutschen Festnetz 50 Cent. Bitte hinterlassen Sie bei einem Anruf Ihren Namen, Ihre Adresse, Ihre Telefonnummer und das Stichwort des Gewinnspiels. Die Gewinner werden benachrichtigt. Mitarbeiter der NOZ MEDIEN und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.