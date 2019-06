Osnabrück. Schüler des Graf-Stauffenberg-Gymnasiums haben die Revue "Götter wir sind" selbst entwickelt. Thema der Show ist das Finden der eigenen Persönlichkeit im Spannungsfeld von eigenen fremdgesteuerten Wünschen an die eigene Person.

Wie soll das Leben aussehen: Selbstbestimmt als Gott oder fremdgeführt als Marionette? In diesem Spannungsfeld bewegen sich nicht nur Heranwachsende. Schüler des Graf-Stauffenberg-Gymnasiums machen es zum Leitmotiv ihrer Revue „Götter wir sind“.

„Uns war es wichtig, dass sie Schülerinnen und Schüler etwas eigenes entwickeln“, sagte Thilo Zwartscholten, Musiklehrer an der Schule und zusammen mit Charlotte Heyme, Barbara Niedderer, Toni Walz und Thorsten Wiggers Leitder der Musical-Arbeitsgemeinschaft. Denn, so betonten die Lehrer, Schüler haben durchaus etwas zu sagen, wenn man sie lässt. Und, so die Schlussfolgerung, wenn sie das dürfen, dann haben sie weniger Lampenfieber und mehr Mut für den Auftritt im Rampenlicht.

Multi-Media-Show

Das Konzept funktioniert: In kurzen Szene schildern die rund 100 teilnehmenden Heranwachsenden etwa die Forderungen von Eltern und Lehrern, wie etwa „Du musst etwas leisten“, die an sie herangetragen werden. Video-Projektionen illustrieren die Szenen und die Musikauswahl und werden auf mehreren Stellen der Bühne gezeigt.

Und die Darsteller illustrieren das Dargestellte mit zahlreichen Musikstücken der jüngeren Vergangenheit. Da finden sich Lieder wie „Mama who bore me“ oder „Wie wird man seinen Schatten los“ aus den Musicals „Spring awakening“ und „Mozart“ ebenso wie Pop, etwa „We don't need no education“ von Pink Floyd oder Conchita Wursts „Rise like a Phoenix“.

Eigene Szenen

Immer wieder überraschen die Schüler dabei mit eindrucksvollen Stimmen. Ungewöhnliche Arrangements der Stücke, a-capella-Teile des Chores und die stark spielende zehnköpfige Band machen den musikalischen Teil zu einem Erlebnis. Lediglich die Choreografien hätten vielleicht eine Spur fordernder sein können, bleiben aber dennoch sehenswert und unterstützen die Aussagen der Revue.

Das tut auch eine Szene, in der Schüler, zunächst nur begleitet von einer Ukulele, das Volkslied „Die Gedanken sind frei“ anstimmen. Eine weitere Gruppe wirft während Strophen und Refrain mit Parolen aus Politik, etwa der AfD, aber auch mit dem jeweiligen Gegenpart, etwa von Naturschützern, um sich. Auch das illustriert stark die Suche nach der eigenen Person in einer Zeit, in der Meinungen eher gebrüllt, als argumentativ vorgetragen werden.

Erfolgreiche Aufführungsserie

Geplant hatte die Schule fünf Aufführungen von „Götter wir sind“. Zwei waren für den schulinternen Gebrauch und Mitschülern vorbehalten, drei für die Öffentlichkeit und Eltern. Wegen der starken Resonanz hatten sich die Beteiligten zu einer weiteren, sechsten Aufführung entschlossen. Auch sie ist restlos ausverkauft.