Osnabrück. Name, Vorname, Steuerklasse, Geburtsdatum, Adresse – das wissen die doch längst im Finanzamt. Aber Jahr für Jahr müssen alle Daten wieder ins Formular eingetragen werden. Warum eigentlich? In Estland genügen ein paar Klicks, und die Steuererklärung ist fertig. Aha-Erlebnisse dieser Art gab es am Donnerstag im Digitalkongress „Von den (B)Esten lernen“.

Ein Botschafter, ein Hochschulprofessor und drei Fachleute aus der Wirtschaft vermittelten ihren Zuhörern in der Vitischanze anschaulich, wie pragmatisch e-Estonia funktioniert. Die Baltenrepublik mit ihren 1,3 Millionen Einwohnern gilt europaweit als Modell für die Digitalisierung des öffentlichen Lebens.

Warteschlangen vor dem Einwohnermeldeamt oder vor der Zulassungsstelle gibt es in Estland nicht, wie Christoph Eichhorn, der deutsche Botschafter in Tallinn, mit spitzbübischem Lächeln erklärte. Ein Auto kaufen, das mache ein Este bei einem Glas Wein vor dem Laptop – und mit dem Chip im Personalausweis sei das Geschäft autorisiert und rechtsverbindlich. Auch wenn einem deutschen Juristen bei solchen Gedanken das Herz in die Hose rutsche, funktioniere das in Estland einwandfrei.

Noch bevor der Kunde sein Weinglas geleert habe, sei das Geld auf dem Konto des Autoverkäufers – und nicht erst am nächsten Tag, wie in Deutschland, merkte Eichhorn an. Die Anmeldung bei der Zulassungsstelle lasse sich ebenfalls ohne Wartezeit am PC erledigen, und das Kennzeichen werde dann ebenso wie das Auto nach Hause geliefert und müsse nur noch angeschraubt werden.

Ebenso einfach ist es nach den Worten des Diplomaten, einen neuen Personalausweis zu beantragen. Und wenn dessen Ablaufdatum naherückt, schickt die Behörde eine Mail. Die Bürger Estlands spürten im Alltag, welchen Nutzen ihnen die Digitalisierung beschere, und diese praktische Erfahrung schaffe Vertrauen in das System.

Der Datenschutz wird nach Eichhorns Worten nicht zum „Killerargument“ wie in Deutschland, „denn ein Este kontrolliert die Daten selber“. Jeder Einwohner könne jederzeit und von jedem Ort aus überprüfen, wer wann auf seine Daten zugegriffen habe.

Ins Detail ging der aus Österreich stammende Robert Krimmer, der als Professor für e-Governance an der Tallinn University of Technology arbeitet. Nach dem Grundsatz „once only“ werde der Datensatz jedes Einwohners nur einmal zentral gespeichert. Eine Adresse müsse also nur einmal im Melderegister geändert werden – und sei damit für alle berechtigten Nutzer auf dem aktuellen Stand.

Die Meldedaten könnten zwar ebenso wie die Krankendaten von einem großen Nutzerkreis abgerufen werden, aber jede Abfrage werde mit Zeitstempel dokumentiert, und bei Missbrauch drohten empfindliche Strafen. Ärzten, die ohne Berechtigung in den Akten von Patienten herumgestöbert hätten, sei sogar die Approbation entzogen worden. Transparenz und Nachvollziehbarkeit sind nach den Worten Krimmers ein wirksamer Garant, dass mit den Daten kein Missbrauch getrieben werde.

Das zentrale Element, das Behördengänge und Rechtsgeschäfte vereinfacht, ist der Chip im Personalausweis oder auch im Smartphone jedes Bürgers. Weil die Daten überall abrufbar sind, muss niemand beim Autofahren den Führerschein und die Fahrzeugpapiere mit sich führen. Und auch bei der Bank oder im Gesundheitswesen genügt der Chip zur Identifizierung.

In Estland, das erfuhren die Besucher des Digitalkongresses nebenbei, gibt es auch keinen Organspenderausweis, weil die Bereitschaft zur Organspende in den Gesundheitsdaten vermerkt ist. Rezepte vom Arzt werden nur noch elektronisch ausgestellt. Das gilt auch für fast alle Rechnungen. Und sogar die Stimmabgabe funktioniert elektronisch von zu Hause aus. Bei der Europawahl entschieden sich fast 47 Prozent für das Online-Voting. Tendenz steigend.

Warum tut Deutschland sich so schwer mit der Digitalisierung? Staatssekretär Stefan Muhle aus dem niedersächsischen Wirtschaftsministerium, der die Konferenz, initiiert hat, sieht den Staat mit der Digitalisierung überfordert. Die elektronische Signatur könne ein Treiber sein, meint er: „Wir brauchen den Turbo“. Aber bisher fehle der Wille dazu.

Botschafter Eichhorn glaubt, dass sich die Deutschen mit ihrer sprichwörtlichen Gründlichkeit selbst im Weg stehen. Wer nach dem Gesamtkonzept rufe, komme nicht zum Ziel, sondern verhake sich spätestens beim Punkt 17 c. „Von dieser Idee“, so der Diplomat, „ist ein Este ganz weit weg!“