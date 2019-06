Hoffen am Samstag wieder auf viele Musikwünsche gegen mindestens zwei Euro Spende: Brücks-Inhaber James McKenzie Cowie (links) und Doris Wächter (Terre des hommes). Foto: Brücks/Fredo Gerdes

Osnabrück. Die Premiere Ende vergangenen Jahres ist erfolgreich gelaufen, und so legt "Brücks"-Chef James McKenzie Cowie am Samstag nach: Zum zweiten Mal ist im Club an der Frankenstraße "Wünsch dir was"-Abend für den guten Zweck.