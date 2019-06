Osnabrück. Das Niedersachsen-Ticket ist in diesem Jahr in den Sommerferien zwischen 4. Juli und 14. August auch vor 9 Uhr gültig. Darauf weist die Niedersachsentarif GmbH (Nitag) hin. Ausgenommen sind jedoch weiterhin die Busse im Landkreis Osnabrück.

Das vergünstigte Tagesticket kann in den Nahverkehrszügen in Niedersachsen, Hamburg und Bremen und den meisten Bussen und Straßenbahnen wie im Vorjahr ohne zeitliche Einschränkung genutzt werden. „Fahrgäste wünschen sich die Fortführung der ‘Aktion Sommerferien-Bonus’. Deshalb werden wir die Fahrt vor 9 Uhr mit dem Niedersachsen-Ticket und dem Niedersachsen-Ticket plus Groningen jetzt dauerhaft während der niedersächsischen Sommerferien zulassen“, wird Nitag-Geschäftsführer Andreas Meyer in einer Mitteilung zitiert.

Ausgenommen von der Regelung ist weiterhin der Landkreis Osnabrück. Anders als in der Stadt können Fahrgäste mit dem Ticket hier nicht die Busse der Verkehrsgemeinschaft Osnabrück (VOS) nutzen.

Außerhalb der Ferien ist das Ticket von montags bis freitags erst ab 9 Uhr gültig. Die Nitag erklärt diesen Umstand mit der starken Auslastung der Züge. „In den Sommerferien sind viele Pendler und Schüler im Urlaub und in den Ferien. Deshalb können wir den Daheimgebliebenen und Urlaubern die freien Kapazitäten in den Morgenzügen zur Verfügung stellen“, so Meyer weiter.