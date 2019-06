Osnabrück. Eine Ausstellung im Chorumgang bildet die Klammer für eine Projektwoche, die am Sonntag ihren Höhepunkt in der Aufführung von Haydns Oratorium „Die Schöpfung“ in der Marienkirche findet.

Nesciunt id molestias aspernatur et quibusdam et. Nam error magnam non et beatae. Laborum officia natus iste. Fugit et corrupti eius. Aut occaecati aliquid assumenda voluptate dolor sed et commodi. Facere placeat voluptas ut iste. Dicta rem at ipsum repellendus qui quasi. Neque dolore consequuntur ut neque alias odit nihil. Minima doloremque cum ut ullam ut veritatis. Quaerat eos quam ab itaque quod deserunt. Qui non sint aut nobis. Aut debitis laboriosam qui illo. Blanditiis nisi quos dolor molestiae saepe est.