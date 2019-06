Osnabrück. Er heißt "Enkeltrick", aber am Mittwoch war es eine angebliche Nichte, die einer Osnabrücker Seniorin Geld gestohlen hat.

