Osnabrück. Der Wind bläst ja bekanntlich aus allen Himmelsrichtungen. Die Schülerinnen und Schüler, die in dem Bläserklassen und der Big Band der Angelaschule aktiv sind, haben vor allem den Westen und den Osten im Visier.

Am Sonntag bekommt die Angelaschule Besuch aus Amerika. Die Blue Lake International Northern Winds Band aus Michigan in den USA kommt an diesem Tag in Osnabrück an. Am Montag werden die jungen Amerikaner um 19 Uhr ein Konzert in der Angelaschule spielen.

Seit 2007 gibt es einen Austausch zwischen der Angelaschule und dem Blue Lake Camp of Fine Arts. Die Amerikaner sind in diesem Jahr zum siebten Mal hier, die Osnabrücker waren drei Mal dort, berichtet Ekkehard Sauer, Musiklehrer und Leiter des Blasorchesters sowie der Big Band der Angelaschule. „Die Idee dahinter ist, Jugendliche für eine bestimmte Zeit zusammen zu bringen“, erklärt er. Als Jugendlicher hat er selbst davon profitiert. 1979 war er mit dem Gymnasium In der Wüste und seinem Lehrer Peter Koch dort, 1990 war er als Student dabei und 2009 zum ersten Mal als Lehrer der Angelaschule.

In dem Blue Lake Camp of Fine Arts treffen im Sommer Musiker unterschiedlichen Alters aufeinander, lernen einander kennen und tauschen sich aus. Vor drei Jahren war Antonia Wallenhorst als Achtklässlerin dabei. Die Alt-Saxofonistin hat dadurch eine höhere Motivation erfahren, sich verstärkt in der Big Band zu engagieren, sagt sie. „Und man lernt viel voneinander.“

Trip in eine andere Welt

Während die USA kein komplettes Neuland sind, da sich die amerikanische und die deutsche Kultur ähneln, sei der Trip nach China eine Reise in eine andere Welt, glaubt Ekkehard Sauer. „Da wird ein bisschen anders“, sagt er mit gehörigem Understatement. Im Herbst sind 25 Schülerinnen und Schüler sowie Betreuer der Angelaschule für zwei Wochen in Hongkong und Shanghai zu Gast. Sie fahren auf Einladung des Goethe-Instituts und zwei deutschen Schulen ins Reich der Mitte. Die Big Band der Angelaschule wird unter anderem im BASF-Werk in Shanghai ein Konzert für die Werksarbeiter und ihre Kinder geben.

Entstanden ist der Kontakt nach China über ein ehemaliges Mitglied der Big Band der Angelaschule, das dort nun als Musiklehrer arbeitet. Antonia Wallenhorst freut sich auf die Reise und darauf, neue Menschen kennen zu lernen. Einen musikalischen Austausch mit den Chinesen wird es jedoch nicht geben. Musik ist zwar eine universelle Sprache, aber die Bande sind noch nicht so stark verknüpft wie bei den Amerikanern. Mit ihnen werden die Angelschüler am Dienstagmorgen bei einem Gottesdienst zusammen musizieren. Am Nachmittag ist dann ein Treffen im Rathaus mit einem der Stadtoberhäupter geplant.