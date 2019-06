Osnabrücker Schulreform – ohne das Land wird es nicht gelingen

Osnabrück. Es ist vollbracht. Die Reform der Osnabrücker Mittelstufenlandschaft ist auf den Weg gebracht. Der Kompromiss gefällt nicht allen. Ohne ihn aber wäre weiterhin Stillstand. Den kann niemand wollen.

Die verschiedenen Schulen und Schulformen einer Kommune können nicht einzeln betrachtet werden. Dafür sind sie zu sehr miteinander verwoben. Die politische Entscheidung, Osnabrücks Realschulen in Oberschulen umzuwandeln, ist vor diesem Hintergrund und anhand der vorliegenden Zahlen sowie in Anbetracht des Anwahlverhaltens der Eltern nachvollziehbar.

Klar sein muss allen Beteiligten aber auch, dass für eine gelingende Oberschule inhaltliche Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Und dafür ist am Ende des Tages nicht mehr die Kommune zuständig. Das Land ist gefragt, die von ihm gewollten und geförderten Oberschulen vor allem personell so auszustatten, dass die so lautstark gepriesenen integrierenden Konzepte funktionieren können. Was nutzen die schönsten Differenzierungsräume, wenn die Differenzierung unterschiedlich leistungsstarker Schüler lediglich mittels Arbeitsblatt stattfinden kann, weil die Lehrer fehlen.

Das Land hat bildungspolitisch in den vergangenen Jahren in nahezu allen Anforderungsbereichen gepatzt. Das ist es, was den Lokalpolitikern und Schulen Sorgen bereiten sollte. Denn erst wenn die Landespolitik ihren Beitrag vollumfänglich leistet, kann der jetzt in Osnabrück gefasste Beschluss sinnvoll mit Inhalt gefüllt werden.