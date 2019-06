Kostenlosen Zoo-Eintritt für Schüler ermöglichen die Lions Clubs in Stadt und Landkreis Osnabrück. Bei der Spendenübergabe: (von links) Mechthild Möllenkamp (Lions Club Penthesilea), Heike Drogies (Autorin), Sigrid Dallwig (LC Leonia Osnabrück-Nord), Ursula Hillejan (LC Penthesilea); hinten: Reihard Sliwka (Zoopräsident) und Daniel Höcherl (LC Friedensreiter). Foto: Swaantje Hehmann

Osnabrück. Lernen fällt so viel leichter, wenn es in einem positiven Lernumfeld passiert. Der Zoo Osnabrück ist ein Bildungsort, an dem vor allem Kinder eine Menge über das Leben und den Umgang mit Lebewesen lernen können. Einmal im Jahr spenden acht Lions Clubs aus Stadt und Landkreis Osnabrück für einen gemeinsamen sozialen Zweck. In diesem Jahr geht die Spende in Höhe von 8.000 Euro an den Zoo Osnabrück.