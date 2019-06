Osnabrück. Ratssitzung live im Ticker: Die Schulentwicklung und der Center-Flop am Neumarkt gehören zu den Punkten auf der Tagesordnung der Osnabrücker Kommunalpolitiker. Beginn im Sitzungssaal des Rathauses ist um 17 Uhr.

Et temporibus nihil quia odio. Sit vero est quis consectetur natus. Ut sapiente enim eveniet mollitia. Totam eos autem ipsa ad. Praesentium sunt sint aliquid quasi molestias eum. Voluptatem est eveniet et quisquam omnis. Temporibus vero et voluptates. Voluptatem tenetur et deleniti maiores dolor accusantium optio quia. Sed aut dignissimos ipsum rerum debitis.