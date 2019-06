Das Osnabrücker Rathaus: Hier tagen heute wieder die Kommunalpolitiker. Foto: Michael Gründel

Osnabrück. Buchstäblich wegweisende Entscheidungen stehen heute im Osnabrücker Rat an. Denn die Stadt plant umfassende Veränderungen in der Schullandschaft. Außerdem fragen sich nach dem Center-Flop alle: Wie geht es weiter am Neumarkt? Wir berichten im Liveticker.