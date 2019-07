Osnabrück. Mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner sind jüngst gleich zwei Bundesminister nach China gereist, um die Wirtschaftsbeziehungen zum wichtigsten Handelspartner deutscher Unternehmen weiter zu verbessern. Doch nicht nur im Bund, auch in der Region spielt China eine Rolle.

Ein Beispiel dafür ist die Sievert AG. Die Hälfte seiner 100-jährigen Firmengeschichte ist das Osnabrücker Familienunternehmen mit Fernost wirtschaftlich verbunden. „Die ersten 40 Jahre waren wir ein Import-Export-Unternehmen für Baustoffe, seit zehn Jahren haben wir eine eigene Produktion“, so Gesellschafter Hans-Wolf Sievert. Produziert wird aktuell in vier Werken, dabei soll es aber nicht bleiben. „Das fünfte Werk ist schon angedacht.“

Auch für die Paus Maschinenfabrik ist China ein Markt:





2005 startete die Paus Maschinenfabrik das Joint-Venture. „Bis 1988 gingen Investitionen in China nur über ein Joint-Venture, seither können auch 100-prozentige Tochterunternehmen gegründet werden“, erinnerte sich Hans-Wolf Sievert. Allerdings gilt das nicht für alle Branchen gleichermaßen. Für die Automobilindustrie öffnet sich das Land gerade erst weiter, indem schrittweise Beteiligungsgrenzen fallen.

Zum ersten Mal in China war Sievert 1966.

„Da war Mao noch am Ruder. Er hatte sich allerdings weniger für Wirtschaft interessiert, ihm ging es um Ideologie, eine Kulturrevolution. Entsprechend schlecht entwickelte sich in der Zeit die Industrie. Als Mao starb, lag der Bereich am Boden.“

Mit seinem Tod habe dann die Öffnung Chinas in Richtung Westen begonnen. „Seither entwickelt sich die Wirtschaft rasant, bis zum heutigen Tag", so der Gesellschafter.



Ähnlich hat es Franz-Josef Paus erlebt – obwohl sein Unternehmen erst seit rund 14 Jahren mit China verbunden ist. „Das Land ist selbst in dieser Zeit wesentlich dynamischer und weltoffener geworden. Als wir angefangen haben, hat sich China selbst als eine Art Entwicklungsland gesehen. Auch wenn das natürlich schon damals nicht der Fall gewesen ist.“ Seither sei die Infrastruktur deutlich ausgebaut worden. „Man bewegt sich da genauso wie hier. Es ist nur alles wesentlich kribbeliger – und es gibt keine Privatsphäre.“ „Das stört sie gar nicht“, ergänzt Sievert.

Chinesen nehmen Überwachung gelassen

Mit dem Grad der Überwachung würden die Chinesen selbst erstaunlich gelassen umgehen, sagt auch Marko Schluroff, Gründer und Geschäftsführer von Salt and Pepper. Das Bremer Unternehmen ist in Osnabrück mit seinen Geschäftsbereichen Technology und Software vertreten. In China ist Salt and Pepper nicht mit einer Produktion oder einem Produkt, sondern als eine Art „Mittelsmann“ tätig. Es berät Unternehmen aus China, vor allem Zulieferer – aber auch Firmen aus Deutschland. Schluroff:

„Für uns war es ein Zufall und eine mutige Entscheidung, dass wir den Schritt nach China gegangen sind.“

Auf einer Messe seien sie von einem chinesischen Unternehmer, der für einen großen deutschen Automobilhersteller fertigt, angesprochen worden. „Er fragte, ob wir ihm nicht mit der Qualität seiner Produkte, dem Management und der Logistik helfen könnten." Kurz vor Weihnachten 2014 flogen drei Ingenieure nach China und schauten sich das Werk an. Dann wurde über einen Zeitraum von gut zwei Jahren das Werk optimiert.



Ansprechpartner für deutsche Unternehmen

Daraus hat sich mehr entwickelt. „Irgendwann kamen dann deutsche Firmen auf uns zu, ob wir nicht Stanzwerkzeuge von China nach Deutschland liefern könnten. Viele hatten es selbst probiert und haben dann am Ende nicht die Qualität bekommen, die sie gewollt haben", so Schluroff.





„Wir übernehmen die Methodenplanung und Konstruktion in Deutschland, lassen anschließend mit unseren chinesischen Partnern fertigen und kümmern uns um die Versendung per Bahn oder Schiff zurück nach Deutschland.“

Geschäftsanbahnungen sind in China schwierig, weiß Hans-Wolf Sievert aus Erfahrung. Es sei ein sehr arbeitsintensiver Markt, der sehr viel persönlichen Kontakt verlange.

„Das liegt auch in der Unterschiedlichkeit der Kulturen. Man muss sich sehr gut darauf vorbereiten, wenn man erfolgreich sein will.“

Dazu zählt auch die Sprache. Sievert spricht Chinesisch – wenn auch nach so vielen Jahren noch immer nicht perfekt, wie er selbst sagt. Die Sprachkenntnisse würden jedoch wertgeschätzt.



Diese Wertschätzung gibt es auch für Technologie „made in Germany“. „Die Maschinen, die wir produzieren, haben in China den Stempel ,Hochtechnologie‘bekommen. Das hat einen anderen Stellenwert im System“, sagt Paus. Diese Auszeichnung sei auch Motivation für chinesische Unternehmen gewesen, mit den Emsländern zusammenzuarbeiten. „Aber man muss sich auch ernst nehmen und auf Augenhöhe kommunizieren.“

Kommunikation auf Augenhöhe

Die Kommunikation auf Augenhöhe ist es auch, die für Franz-Josef Paus eine erfolgreiche Zusammenarbeit ausmacht, ebenso wie eine realistische Markteinschätzung. „Man darf die eigenen Erwartungen nicht so hoch hängen. Die eigenen Produkte sind nicht für alle 1,3 Milliarden Chinesen relevant. Wenn man davon ausgeht, wird man Schiffbruch erleiden“, ist sich der Unternehmer sicher.

Und noch etwas ist für Hans-Wolf Sievert wichtig: Es müsse immer das Risiko im Verhältnis zu den nötigen Investitionen abgewogen werden. „Ich werde öfter mal gefragt: Soll man in China investieren?“, sagt Sievert. Eine eindeutige Antwort darauf geben kann er nicht.

„Die Chancen sind groß, viele Unternehmen scheitern jedoch auch.“

Und es gebe jene, die es versuchen und sich aus China zurückziehen, weil der Markt letztlich doch zu schwierig ist. „Man muss sich das gut überlegen. Gerade für den Mittelstand bin ich aber geneigt zu sagen: Schaut es euch genau an", so der Unternehmer. Sowohl die Entfernung als auch die unterschiedlichen Kulturen sollten aber nicht unterschätzt werden.



Eine Abschottung Chinas sieht Franz-Josef Paus aber nicht. „China ist riesengroß, allein zwischen dem Norden und dem Süden gibt es in der Industrie und der Kultur große Unterschiede. Wenn man Geschäftspartner findet, die offen sind, kann man sehr gute Geschäfte realisieren.“

Praktische Schwierigkeiten

Neben der Kultur gibt es jedoch auch andere, ganz praktische Schwierigkeiten, die Marko Schluroff anspricht – wie Finanztransaktionen. „Das ist für uns eine Herausforderung", sagt der Unternehmer. „Man kann Gewinne nicht einfach so transferieren." Das kann Hans-Wolf Sievert unterstreichen, doch für ihn bleibt der größte Unterschied die Kultur. „Die unternehmerischen Chancen sind da, aber die Umsetzung ist mit großem Einsatz und langem Atem verbunden", ist er sich sicher. „Das ist wie immer: Wenn zwei das Gleiche wollen, ist es ganz einfach. Und China will sich weiterentwickeln", ist sich Franz-Josef Paus sicher. Unternehmen aus Deutschland würden gerne als Partner genommen. „So war das auch bei uns. Man hat Lösungen gesucht und uns angesprochen."





Ähnlich verlief der Einstieg der Sievert AG produktionsseitig in den chinesischen Markt. „Wir sind aufgefordert worden zu investieren. Die Bauwirtschaft war marode, Häuser wurden nach 10 bis 20 Jahren wieder abgerissen und neu gebaut.“ So sei das Unternehmen gefragt worden, ob es den Aufbau der Bauwirtschaft unterstützen würde.

Bewusst der Weg des Joint Ventures

Bis heute geht die Sievert AG auch ganz bewusst den Weg des Joint Ventures, ebenso wie die Paus Maschinenfabrik. „Ohne Joint Venture wäre es wahrscheinlich deutlich schwieriger“, sagt Franz-Josef Paus.

„Wenn man niemanden kennt, ist es immer schwieriger, Fuß zu fassen. Das gilt nicht nur für China, sondern auch für Osnabrück oder das Emsland."





Auch das Unternehmen Salt and Pepper geht den Weg der Partnerschaft seit vier Jahren – in der Zusammensetzung interkultureller Teams. „Wir haben gelernt, dass eine Zusammenarbeit sehr gut funktioniert. Wir haben Teams mit chinesischen und deutschen Mitarbeitern zusammengestellt und die Projekte gemeinsam realisiert.“

Den praktischen Nutzen einer Partnerschaft erklärt Hans-Wolf Sievert so: „Der Partner kennt den Markt und das Land besser. Wir bringen also praktisch die Technologie ein, der Partner den Markt.“ Da stellt sich die Frage nach einem der größten Vorurteile gegenüber chinesischen Geschäftspartnern: Design und Produkte werden gerne kopiert. Damit haben die drei Unternehmer folgende Erfahrung gemacht:

Auch gesellschaftlich hat sich für Hans-Wolf-Sievert eine Menge getan. „Der chinesische Staat erlässt immer mehr Gesetze, die geistiges Eigentum und Investitionen schützen“, so der Unternehmer. Das hat ganz praktische Gründe: „Die chinesische Regierung muss auch versuchen, ihre eigene Industrie zu schützen. Mittlerweile haben chinesische Firmen mehr Patente als jedes andere Land.“ Entsprechend gebe es auch viel chinesisches Know-how, das geschützt werden muss.



China in einigen Bereichen deutlich voraus

Forschung und Entwicklung seien stark, in einigen Bereichen seien chinesische Unternehmen anderen mittlerweile deutlich voraus – nicht nur in der Kommunikations- oder Biotechnologie. Ansätze sieht Hans-Wolf Sievert auch im Bereich Baustofftechnologie.

„Da sind wir in einigen Bereichen von der chinesischen Konkurrenz überholt worden.“

Und was tun die Osnabrücker dagegen? „Man studiert und analysiert das Konkurrenz-Produkt – und versucht anhand der Daten, die Zusammensetzung des Produkts noch zu übertreffen", sagt Sievert mit einem Augenzwinkern.



Ein zweites Vorurteil gegenüber China ist für Sievert völlig aus der Luft gegriffen. „Der Vorwurf, es gebe einen Ausverkauf von deutschem Know-how, ist vollkommene Hysterie.“ Investitionen in Deutschland hätten einen Anteil von 0,5 Prozent an den gesamten Auslandsinvestitionen Chinas. „Von einem Ausverkauf des deutschen Mittelstands kann also keine Rede sein“, betont der Unternehmer.

Weiter Wachstum möglich

Und wie wird sich der Markt künftig für Mittelständler entwickeln? Trüben sich die Chancen ein? Nein, findet Franz-Josef Paus. „Das Wachstum ist immer noch deutlich höher als in Deutschland und Europa, und das wird sich so schnell auch nicht ändern." Auch den für den Maschinenbauer aus dem Emsland wichtigen Kohleabbau sieht Paus nicht auf dem absteigenden Ast. „China ist stark auf Kohle und andere fossile Brennstoffe angewiesen, insofern investiert das Land weiterhin viel in den Kohlebergbau. Unsere Märkte flauen nicht ab."





Eine Konsolidierung im Markt begrüßt Paus sogar. „Das bedeutet höhere Standards in den Bergwerken – was wiederum für uns eher mehr als weniger Chancen eröffnet.“ Nichtsdestotrotz, alles auf die chinesische Karte setzt der Unternehmer nicht. „Wir entwickeln parallel. Unser größter Markt ist Russland, gefolgt von Süd- und Nordamerika, und wir expandieren in allen Teilen der Welt“, so Paus.

Marko Schluroff sieht im Engagement von Salt and Pepper in China auch einen Vorteil für die Mitarbeiter:

Das Geschäft in China mit deutschen Auftraggebern entwickele sich gerade erst. Allerdings sieht Schluroff hier langfristig Herausforderungen. „Der Werkzeugbau ist in den vergangenen Jahren stark verlagert worden, und die Produktionen werden irgendwann wieder weiterziehen, denn die Voraussetzungen für eine wirtschaftliche Produktion in China verändern sich“, betont er

Die Bauindustrie indes boomt – zur Freude von Hans-Wolf Sievert.

„Für uns und unsere Branche sehe ich in China sehr viele Möglichkeiten. Größere als hier in Europa. Es wird unglaublich viel gebaut. Da lacht das Herz eines Mittelständlers.“

Wird China somit ein größerer Markt als Deutschland werden? „Das werde ich nicht mehr erleben. Aber vielleicht mein Sohn. Denkbar ist das.“ Doch so oder so, für Hans-Wolf Sievert bleibt die Sievert AG ein Osnabrücker Unternehmen.