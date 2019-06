Osnabrück. Wenn man von astronomischen Zeitmaßstäben ausgeht, sind die 32 Jahre und elf Monate, die Andreas Hänel das Osnabrücker Planetarium geleitet hat, kaum wahrnehmbar. Aus städtischer Sicht aber ist der Fußabdruck, den Hänel hinterlässt, ohne jedes technische Hilfsmittel deutlich am kommunalen Himmel zu erkennen. Jetzt geht Hänel in den Ruhestand.

Als der promovierte Astrophysiker Hänel im Oktober zur Eröffnung des Planetariums auf dem Schölerberg die ersten Gäste durch sein Himmelsreich führte, war kaum absehbar, dass er und sein Team bis heute über 625.000 Besucher in etwa 17.500 Vorstellungen für das Weltall und seine Phänomene würden begeistern können.

Start auf einer Baustelle

„Als ich ankam, war alles noch im Rohbau“, erinnert sich Hänel an das unfertige Museum am Schölerberg, in dessen Keller das Planetarium untergebracht ist. „Auch zur Eröffnung stiegen die Gäste noch über Betonstaub hinunter in das Planetarium.“ Eine diffizile Angelegenheit, weil die empfindlichen Geräte Staub nicht wirklich mögen. Die kamen übrigens vom Kombinat VEB Carl Zeiss Jena aus der DDR, und projizierten die Sternenbilder auf die auf den Millimeter genau gearbeitete und bis heute unbeschadete Gips-Kuppel, die die 360-Grad-Reisen durchs All möglich macht. Die Ausstattung des Planetariums mit dem Sternenprojektor von Jena-Optik gab zudem den Anstoß für die Städtefreundschaft zwischen Osnabrück und Greifswald.

Neue Perspektiven durch das Internet

In den folgenden nahezu 33 Jahren erlebten Hänel und sein Planetarium den technischen Wandel hautnah mit. Vor allem das Internet verschaffte nicht nur dem Osnabrücker Planetarium ganz neue Möglichkeiten. Hatten zuvor schon CD-ROM und Videorekorder für einen Quantensprung in der Planetariumstechnik gesorgt, eröffnete das Internet ab 1993 mit dem zu dieser Zeit größten internationalen Internet-Projekt für Sternkundefans buchstäblich den Blick in neue Welten.

Kampf gegen die Lichtverschmutzung

Aber es war auch nicht alles Sternengold, was glänzte. „Gäste im Planetarium beklagten sich bei mir, dass sie lange schon nicht mehr so einen tollen Sternhimmel gesehen hätten. Gegen den Verlust der Nacht musste ich etwas tun“, blickt Hänel auf den Anfang der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts zurück. Die immer stärker zunehmende Lichtverschmutzung verdarb den Blick auf die Sterne. Hänel engagierte sich in der Leitung der deutsche Fachgruppe Dark Sky der Vereinigung der Sternfreunde und gilt heute als einer der führenden Experten für Lichtverschmutzung in Deutschland. Die Gründung aller vier Sternenparks in Deutschland und kürzlich auch der Sternenstadt Fulda hat er maßgeblich initiiert und mitbegleitet. Er habe einfach das Glück gehabt, sein Hobby zum Beruf machen zu können, sagt Hänel bescheiden. "Es war eine tolle und spannende Zeit."

„Wir sind stolz und dankbar Andreas im Team gehabt zu haben“, betont Norbert Niedernostheide, Leiter des Museums am Schölerberg. „Es ist etwas Besonderes, ein Planetarium im Haus zu haben. Neben Münster sind wir das einzige Naturkundemuseum in Deutschland mit dieser Kompetenz und können damit auf eine breite wissenschaftliche Basis zurückgreifen, um Natur und Umwelt viel umfänglicher zu vermitteln.“



Renovierung in Planung

"Andreas Hänel ist auf eine Baustelle gekommen und jetzt gibt es wieder eine Baustelle", kündigt Kulturdezernent Wolfgang Beckermann mit Blick auf die Bestuhlung und die Projektionstechnik eine Renovierung des Planetariums an. Hänel hinterlasse ein Haus voller Dynamik, lobte Beckermann den scheidenden Leiter. Gleichzeitig begrüßte er mit Thorsten Ratzka dessen Nachfolger, wie Hänel promovierter Astrophysiker. Ratzka kommt vom Institut für Physik der Karl-Franzens-Universität Graz nach Osnabrück.