Osnabrück. Bei einem Unfall in Osnabrück hat sich am Sonntag ein Fahrradfahrer leichte Verletzungen zugezogen. Ein Kleinwagen streifte den Lenker des Fahrrads.

Nach Angaben der Polizei befuhr ein 57-jähriger Osnabrücker um 12.50 Uhr mit seiner Begleitung den Lieneschweg in Richtung Händelstraße. Als die beiden Radler kurz hinter der Einmündung Schubertstraße an einem am Straßenrand abgestellten Auto vorbeifuhren, wurden sie von einem dunkelblauen Kleinwagen überholt. Der Fahrer des Wagens fuhr aufgrund eines entgegenkommenden Autos immer weiter nach rechts rüber. Schließlich streifte der Kleinwagen den Lenker des Fahrrads. In der Folge stürzte der Radler und verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Osnabrück unter der Telefonnummer 0541-327-2215 entgegen.