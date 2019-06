Osnabrück. Wenn am morgigen Dienstag der Rat über die Entwicklung der Osnabrücker Schullandschaft diskutiert, dürfen sich die Fraktionen zahlreicher aufmerksamer Zuhörer Gewiss sein. Vor allem die Vertreter der kommunalen Realschulen, die Politik und Verwaltung in Oberschulen umwandeln wollen, werden die Abstimmung aufmerksam verfolgen.

Mittlerweile haben sich nicht nur die Leiter der Erich-Maria-Remarque-, der Bertha-von Suttner und der Wittekind-Realschule zu Wort gemeldet und ihren Missfallen zu den Plänen für die Umstrukturierung der Mittelstufenlandschaft (Sek-I-Bereich) in Osnabrück geäußert. Auch die Schulelternräte der drei genanten Schulen und der Stadtelternrat haben sich klar für den Fortbestand der Realschulen ausgesprochen. Unterstützt werden sie vom Verband niedersächsischer Lehrkräfte (VNL).

Gegen den Willen der Kollegien

„Hier soll offensichtlich ohne Not die erfolgreiche und von allen Seiten akzeptierte Schulform ‚Realschule‘ ausgelöscht werden“, so Gerhard Döpke vom VNL. Döpke spricht in seiner Pressemitteilung von einer "zwangsweisen Umwandlung in Oberschulen" gegen den Willen der Kollegien sowie der Eltern- und Schülerschaft. Erfahrungsgemäß werde sich bei flächendeckender Einführung der Oberschule das Anwahlverhalten der Eltern dahin gehend ändern, dass sie ihre Kinder vermehrt statt an einer Realschule an Gymnasien und Gesamtschulen anmelden. Übrig bleiben würden an den Oberschulen dann die Schülerinnen und Schüler, die an den anderen Schulen nicht aufgenommen werden können. "Das zeigt die langjährige Erfahrung seit Einführung der Oberschule in den größeren Städten", so Döpke.

Zumutung für die Schulen

Diese Gefahr sieht auch der Stadtelternrat, der für einen Fortbestand der drei Realschulen plädiert bei gleichzeitiger Neugründung der Neuen Schule in der Innenstadt als Zusammenschluss aus der Schule an der Rolandsmauer, der Hauptschule Innenstadt und der Möser-Realschule. Parallel soll im Süden der Stadt eine zusätzliche Schule als Oberschule entstehen, um den zu erwartenden Mehrbedarf zu decken. Der Stadtelternrat sieht im bisherigen Vorgehen von Politik und Verwaltung den Elternwillen beschnitten und vor allem auch in der Containerlösung für die drei Realschulen während der Umwandlungsphase bis zu Errichtung der für Oberschulen notwendigen zusätzlichen Räume eine Zumutung für die Schulen.





Zur Sache Oberschulen in Niedersachsen Die Oberschule gibt es in Niedersachsen seit dem Schuljahr 2011/2012. Sie fasst die Haupt- und Realschule zu einer Schulform zusammen und kann zusätzlich einen gymnasialen Zweig bis zur Klasse zehn haben. Die Oberschule beginnt als weiterführende Schule mit der Klasse fünf. Oberschulen haben konzeptionell zwei mögliche Profile: 1. Hauptschule und Realschule können als aufeinander bezogene Schulzweige geführt werden. 2. Eine Oberschule kann aber auch nach Schuljahrgängen gegliedert werden, sodass Haupt- und Realschüler integriert unterrichtet werden. Allerdings soll ab dem 9. Schuljahr der schulzweigspezifische Unterricht überwiegen. Die Umwandlung von Schulen in Oberschulen beantragen die Schulträger, in diesem Fall die Stadt. Eine Genehmigung erfolgt dann durch die Landesschulbehörde.





Was die Gegner der Umwandlung kritisieren, ist ein nach einer etwa zehnjährigen Diskussion zustande gekommener Kompromiss, den vor allem Petra Knabenschuh und Brigitte Neumann für die CDU, Heidrun Achler für die SPD und Birgit Strangmann für die Grünen jetzt in Abstimmung mit der Verwaltung auf den Weg gebracht haben. Sie haben in einem gemeinsamen Schreiben an die Schulen noch einmal ihre Position dargelegt. "Wir Ratsmitglieder und die Verwaltung der Stadt als Schulträger haben das gesamte Schulsystem zu betrachten und müssen sicherstellen, dass die Förderung und Forderung an allen städtischen Schulen gewährleistet ist", heißt es hier. Sie seien davon überzeugt, so die Schulpolitikerinnen der drei Fraktionen, dass die "engagierte" Arbeit der Realschulen "auch wegen der deutlich besseren Ausstattung einer Oberschule (z. B. mit Differenzierungsräumen und integrierenden Angeboten, Absenkung des Klassenteilers, Erhöhung der Lehrerstundenzuweisung und Sozialpädagogen) erfolgreich fortgeführt und weiter entwickelt werden kann".

Unter diesen Voraussetzungen dürfte die Ratssitzung (ab 17 Uhr im Ratssitzungssaal) mit ihren Topthemen – außer über die Schulen werden die Kommunalpolitiker unter anderem noch in einer aktuellen Stunde über die Entwicklung am Neumarkt nach dem Rückzug des Center-Investors diskutieren – bei Toptemperaturen zu einer unterhaltsamen Veranstaltung werden, die wir selbstverständlich mit einem Live-Ticker im Internet unter noz.de begleiten werden.