Osnabrück. Die Bücherjagd hat begonnen: Vergangenen Freitag startete der zwölfte Julius-Club in der Stadtbibliothek Osnabrück.

Ausgerechnet auf seiner ersten selbständigen Bahnfahrt nach Berlin wird dem zehnjährigen Finn der Rucksack gestohlen, er selbst für einen Schwarzfahrer gehalten. So passiert es in dem Buch "Kannawoniwasein! Manchmal muss man einfach verduften" aus der Feder von Martin Muser. Im Buch "Chase. Auf der Flucht" darf der zwölfjährige Jeff den Pick-up seiner Tante zur Mülldeponie steuern und fährt dabei versehentlich einen geheimnisvollen Hund an. Buchheldin Emily wiederum zieht mit ihrer umtriebigen Familie nach San Francisco, wo sie "Mr. Griswolds Bücherjagd" kennenlernt. Und "Durchschnittskind" Sam träumt sich in der Fantasy-Reihe "Magic Guardians" in eine Wüste, in der er einige Abenteuer zu bestehen hat.

Auf Bücherjagd

Mit kleinen Szenen aus ausgewählten Julius-Club-Büchern startete am Freitag unter dem Motto "Julius liest los" die Auftaktparty zum diesjährigen Julius-Club (Jugend liest und schreibt) im Kinder-und Jugendbereich der Stadtbibliothek Osnabrück. Vorbereitet und gestaltet wurde die Leseparty von Bibliothekarin Kathrin Schmidt und ihren Kolleginnen Martina Schroers, Laura Konrad und Sybille Kiwitz. Initiiert von der VGH-Stiftung und der Büchereizentrale Niedersachsen, sind in diesem Jahr insgesamt 49 niedersächsische Bibliotheken an dem Julius-Sommerleseclub beteiligt. Zum zwölften Mal in Folge können dabei Leseratten und Bücherwürmer im Alter zwischen 11 und 14 Jahren während der Sommerferien aus einem Angebot von 100 aktuellen Kinder-und Jugendbüchern auswählen, ausleihen, lesen und bewerten. Zudem veranstaltet die Stadtbibliothek nach dem Vorbild von "Mr. Griswolds Bücherjagd" bis zum 21. August eine mit Codes, Rätseln und geheimen Botschaften aufbereitete Suche nach versteckten Buchtiteln durch die Osnabrücker Innenstadt.

Wie gut das Julius-Konzept aufgenommen wird, zeigte sich an der großen Anzahl interessierter Mädchen und Jungen, die mit Eltern und Großeltern die Stühle und Lesehocker mit Beschlag belegt hatten. Mit der feierlichen Eröffnung des Zugangs zu den Julius-Büchern im hinteren Teil des Kinder- und Jugenbereichs durch Bürgermeisterin Birgit Strangmann und Andreas Heinl von der VGH-Stiftung, wurde der Sommerleseclub mit kühlen Getränken und einem Buffet offiziell eingeleitet.