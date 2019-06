Osnabrück. Mit einem zweitägigen Sommerfest hat die Osnabrücker Buchhandlung Wenner ihren 80. Geburtstag und ihren dritten erfolgreichen Generationenwechsel gefeiert.

Was haben die Osnabrücker Buchhandlung Wenner und der Räuber Hotzenplotz gemeinsam? Die in den 60er Jahren entstandene Kinderbuchfigur von Otfried Preußler ist auch den Kindern und Enkeln der Erstlesergeneration bekannt – nicht zuletzt durch zahlreiche Hörspielfassungen und Verfilmungen. Ohne großes Kino, aber ebenfalls in der dritten Familiengeneration wird seit vier Jahren auch die Buchhandlung weitergeführt. Gegründet im Januar 1939 von Heinrich Theodor Wenner, ist sie sogar noch um einiges älter als der Räuber, aber zumindest in Osnabrück und Umgebung ebenso bekannt. Beide haben sich also als unverwüstlich erwiesen und so passte es gut, dass zur Feier des 80. Geburtstages am vergangenen Wochenende auch Hotzenplotz persönlich eingeladen war. Große und kleine Passanten erkannten ihn sofort. Bei Eltern und Großeltern löste er eher nostalgische Gefühle aus, während die Kinder mal mutig und mal ängstlich, aber stets neugierig auf ihn zugingen.





Renaissance des Buches

Neugier auf Literatur und Bücher wecken ist seit jeher auch ein Anliegen von Wenner. Dabei ist die inhaber- und familiengeführte Buchhandlung im Gegensatz zu den Filialisten in der Nachbarschaft fest in der Stadt verwurzelt und mit ihren Bewohnern verbunden. Dem florierenden Online-Handel setzt sie persönliche, individuelle Beratung und haptisch erlebbares Stöbern und Entdecken in einer ungewöhnlich hohen Titelvielfalt entgegen. Sollte ein gesuchter Titel nicht vor Ort sein, kann er über Nacht bestellt werden. Es habe also weder einen logistischen noch einen wirtschaftlichen Vorteil Bücher online zu bestellen, betont Geschäftsführer Jonas Wenner mit Blick auf die Buchpreisbindung – und mit dem Verweis darauf, dass ein Netzwerk von Fahrradkurieren seine Kunden in der Stadt beliefern kann. Ein Mehrwert bestehe auch darin, dass Lesern es ermöglicht werde, über einen weitvernetzten Austausch mit Antiquarien an alte Originalausgaben von Lieblingsbüchern oder gebrauchte Titel zu kommen, die längst als vergriffen gelten. Generell habe sich Lesen als Freizeitbeschäftigung „im Medienwandel eingependelt“ und dazu gehöre eben auch der Gang in den Laden, diagnostiziert Wenner gar eine „kleine Renaissance des Buches“ – vergleichbar mit jener der Vinylschallplatte im Musik- und Tonträgerhandel.





Kultur vormachen

Obwohl der Online-Handel mit Büchern nicht in dem Maße wächst wie prognostiziert, reagiert auch Wenner auf ein verändertes Kundenverhalten im Zuge der Digitalisierung. „Klick and Collect“, also online auf der hauseigenen Homepage bestellen und am nächsten Tag persönlich abholen, werde zum Beispiel gern und zunehmend genutzt, verrät der Geschäftsführer. Er selbst erlaubt sich mitunter aber den „Luxus“, sich Bücher von seinen Mitarbeitern empfehlen zu lassen, wobei er weniger an Belletristik als an historischen Sachbüchern interessiert ist. Er stelle nur Leute ein, die besser sind als er selbst, sagt Wenner augenzwinkernd und verweist dabei auf die vielen Spezialisten in seinem Team, die in jeder Abteilung eine jeweils fachspezifisch fundierte und auch für anspruchsvolle Kunden „qualitativ hochwertige Beratung“ bieten. Ein Konzept, das dem Verdrängungswettbewerb im Buchhandel standhält und an dem deshalb auch nicht so viel verändert werden soll. Mit mehr Veranstaltungen möchte Wenner allerdings in Zukunft „Kultur vormachen“ – und hat noch einen wertvollen Tipp für alle „Digital Natives“: Man schlafe besser, wenn man kurz zuvor in einem Buch geblättert statt das Handy gewischt zu haben, rät er zur bibliophilen Erhöhung der Lebensqualität.