Osnabrück. Im Zoo Osnabrück wurde die Ausstellung "The Art of Tolerance" mit 93 "Buddy Bears", Landesinnenminister Boris Pistorius und Schirmherr Christian Wulff eröffnet.

Zum zweiten Mal nach 2011 sind die Berliner „United Buddy Bears“ vorrübergehend in den Osnabrücker Zoo gezogen. Bis Ende Juli bilden sie in dessen Herzen unweit des Affentempels Hand in Hand einen Kreis, um unter dem Motto „The Art of Tolerance“ ein buntes Signal für Frieden, Toleranz und Völkerverständigung zu setzen. Insgesamt 93 gleichförmige, aber von Künstlern aus unterschiedlichen Nationen individuell und landestypisch gestaltete Bärenskulpturen haben einen Paten aus der regionalen Wirtschaft gefunden. Jeder von ihnen spendete 2000 Euro für das neue Löwengehege sowie 500 Euro für die Stiftung „Eine Zukunft für Kinder“.





Vielfalt statt Einfalt

Unterschiede sollten akzeptiert und „nicht als Problem, sondern als Chance“ begriffen werden, sagte Landesinnenminister Boris Pistorius bei der feierlichen Eröffnung der Ausstellung am Samstag in einem Plädoyer gegen Hass, Ausgrenzung und Gewalt. Wie bei Tieren sollte auch bei Menschen „Diversität selbstverständlich“ sein, fügte „Buddy Bears“-Initiatorin Eva Herlitz hinzu. In der Vielfalt sei es wichtig, über Kooperation „Zusammenhalt zu schaffen“, betonte zudem Ex-Bundespräsident Christian Wulff als Schirmherr. Kinder der Franz-Hecker- und der Rosenplatzschule gingen bei der musikalischen Gestaltung des Rahmenprogramms diesbezüglich mit gutem Beispiel voran.