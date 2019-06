Osnabrück. Schulchöre aus Osnabrück und Oldenburg, ein Bremer Orchester und vier Solisten haben am Samstag gemeinsam im Osnabrücker Dom musiziert.

Das Programm enthält zwar, mal abgesehen von seinem Requiem, Mozarts geistliche "greatest Hits", doch das Projekt ist dennoch ungewöhnlich. Gleich vier Chöre haben sich nämlich dafür zusammen geschlossen, und die entstammen nicht etwa den Kirchen, sondern zwei Schulen: Carolinum cantat mit Schülern, Eltern, Lehrern und Ehemaligen des Osnabrücker Carolinums unter Leitung von Jutta Albrecht-Laaff sowie die Chöre der Oldenburger Graf-Anton-Günter Schule singen gemeinsam, dazu kommt die Kammer Sinfonie Bremen, doch allein in diesem Orchester versammeln sich projektweise Musiker aus ganz Deutschland.

Ein ziemlich großer Chor steht da letztlich im trotz an diesem Abend außerordentlich großer musikalischer Konkurrenz so gut wie ausverkauften Dom, stark genug für füllige Klänge, die aber dank der jungen Stimmen vieler Schülerinnen immer weich bleiben. Auch die Männerstimmen, obwohl zahlenmäßig hoffnungslos unterlegen, behaupten sich gut. Insgesamt scheint der Chor gut vorbereitet und zeigt sich dem Projekt daher gewachsen. Und das ist durchaus anspruchsvoll, denn mit Mozarts KV 457 steht eine umfangreiche Messe auf dem Programm, der in diesem Konzert noch drei kürzere Werke voran gehen: Das Laudate Dominum KV 339, das Exsultate, Jubilate KV 165 und das Ave verum corpus KV 618. Das Programmheft schweigt sich darüber aus, welche der verschiedenen Rekonstruktions-Versuche der teilweise unvollendeten Messe gespielt wird, es handelt sich um eine Fassung von Frieder Bernius und Uwe Wolf.





Die Orchestermusiker spielen teils auf historischen, teils auf modernen Instrumenten und bringen so einen sehr schönen, sanften Klang hervor. Die Streichergruppe ist klein besetzt und hätte bei dieser Chorstärke vielleicht sogar etwas größer sein können. Andererseits wird so nichts überdeckt, und Dirigent Oliver Dierks kann mit seinen Sängern deutliche dynamische Kontraste verwirklichen.

Vier Solisten sind mit von der Partie, von denen zwei in Osnabrück natürlich bestens bekannt sind. Tenor Goetz Phillip Körner und Bass Genadijus Bergorulko sind stimmlich eine sehr gute Wahl, haben in dieser Messe allerdings nur kleine Aufgaben und können sich nur im Quartett profilieren. Um so mehr sind die beiden Sopranistinnen gefragt. Koloraturen müssen sie zum Beispiel beherrschen, und die laufen sowohl bei Romy Petrick als auch bei Natalia Atamanchuk gut. Romy Petrick singt die höhere Partie und hat auch die hellere Stimme, nur die allerhöchsten Töne bereiten ihr manchmal etwas Mühe. Natalia Atamanchuks Stimme ist größer und hat mehr Kern, so kann sie sich trotz der etwas tieferen Lage auch im Duett mit ihrer Kollegin gut durchsetzen. Im Ergebnis eine insgesamt stringente und stimmige Interpretation von Mozarts prächtiger Messe.