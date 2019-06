Tecklenburg. Die Premiere des Musicals "Don Camillo und Peppone" an den Freilichtspielen Tecklenburg zeigt Schwächen des Stücks, lebt aber von guten Darstellern und hoher Professionalität der Produktion.

Zwei aus Fernsehen und Literatur bekannte Streithähne, Stars der Musicalszene und das Buch von Deutschlands Musical-Mastermind Michael Kunze sollen bei der ersten Musicalpremiere der Saison der Freilichtspiele Tecklenburg für einen veritablen Hit sorgen. Doch das gelingt der Bühne mit „Don Camillo und Peppone“ nur teilweise.

Famose Darsteller

Eines vorweg: An den famosen Darstellern, allen voran Thomas Borchert als Don Camillo und Patrick Stahnke als Peppone sowie Barbara Tartaglia als Alte Gina, Milica Jovanovic als Gina, Dominic Hees als Mariolino, Kevin Tarte als Filotti oder Femke Soetenga als Laura, um nur die bekanntesten zu nennen, liegt es nicht, dass der Theaterabend einen halbgaren Eindruck hinterlässt. Die Damen und Herren geben stimmlich und darstellerisch ihr Bestes und sind wirklich sehenswert, die beiden Titelhelden womöglich sogar eine Traumbesetzung für die Rollen – aber auch sie heben die Produktion nicht in den Olymp des Musicals.

Das liegt zum einen an der Regie von Thomas Gergen, die die Darsteller immer wieder wie die Väter der Klamotte durch die Szene hüpfen lässt. Das ist den herzlichen Geschichten und der Vorlage gegenüber leider überhaupt nicht angemessen. Eine ruhigere Hand wäre an vielen Stellen einfach besser gewesen. Dennoch gelingen Gergen auch anrührende und lustige Momente, allerdings zu wenige, um mit dem gesamten dreistündigen Stück einen positiven Gesamteindruck zu hinterlassen.

Schwächen in Stück und Musik

Auch das Buch von Michael Kunze, immerhin Schöpfer von Meisterwerken wie „Rebecca“, „Elisabeth“ oder „Tanz der Vampire“, wirkt in seiner Aneinanderreihung von Kurzgeschichten irgendwie beliebig. Eine Steigerung des Konflikts ergibt sich nicht, und warum am Ende die Versöhnung der Unversöhnlichen ansteht, bleibt unergründlich. Außer, dass das Stück ja auch mal ein Ende finden muss. Schon hier wurde leider viel Potential verschenkt.

Größte Krux des Musicals ist aber die Musik von Dario Farina, der immerhin charttaugliche Melodien für Andrea Bocelli oder Albano und Romina Power ersonnen hat. Mit dem Score für „Don Camillo“ gelingt ihm das nicht. Viel zu oft ertrinkt der Klang in Synthesizer-Geklimper und fiesem Klang-Wust. Da kann auch der musikalische Leiter Giorgio Radoja und sein 14 Personen starkes Orchester nichts mehr retten, obwohl sie sauber spielend zur Tat schreiten.

Hochgradig professionell

Am Bühnenbild von Jens Jahnke und den Kostümen von Karin Alberti gibt es nichts zu mäkeln, sie sind Ort und Zeit angemessen. Dagegen wirkt die Choreografie von Till Nau scheinbar immer gleich und auf Dauer ermüdend. Trotz der Schwächen ist der Abend jedoch hochgradig professionell und zeigt, weshalb die Freilichtspiele in der Region wie auch bundesweit in einer anderen Liga spielen.

„Don Camillo und Peppone“ ist noch bis Ende August auf den Freilichtspielen zu sehen. Karten telefonisch unter 0 54 82/2 20.