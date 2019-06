Osnabrück. Den Osnabrückpreis für Bürgerengagement erhielt das Ehrenamtnetzwerk der Grundschule Dodesheide. Der mit 5000 Euro dotierte Preis wurde von dem Osnabrücker Club, dem ältesten Verein der Stadt, zum zweiten Mal verliehen und ehrt Bürger, die sich durch ihren unermüdlichen, freiwilligen Einsatz für das Gemeinwohl einsetzen.

Sie sind bereit, anderen etwas abzugeben. Das kann Zeit sein oder auch Wissen. Das kann unkomplizierte Hilfe oder zwischenmenschliche Wärme sein. Das können materielle oder immaterielle Güter sein. „Gäbe es nicht die vielen ehrenamtlichen Helfer, die ihre Freizeit opfern – unser Leben sähe anders aus“, resümierte Oberbürgermeister Wolfgang Griesert während seiner Begrüßungsrede im Foyer der Sparkasse an der Wittekindstrasse und fügte hinzu, dass so, Vieles möglich sei, was sonst nicht zu Stande käme. Was tatsächlich so ein freiwilliges Engagement alles bewirken kann, erfuhren die zahlreich erschienenen Gäste von den Preisträgern.

Insgesamt 37 Bewerbungen waren bis zum 31. März bei der Freiwilligenagentur der Stadt, dem Kooperationspartner des Osnabrücker Clubs, eingegangen und stellten die achtköpfige Expertenjury vor die schwierige Aufgabe, die beste Bewerbung auszuwählen. „Wir fragten uns zwischenzeitlich ob wir uns überhaupt auf einen Preisträger verständigen können, denn alle Vorschläge waren gut“, berichte Fritz Brickwedde, Vorsitzender des 1793 gegründeten Clubs, der sich seit jeher für Bürger engagiert und dessen Ziel es ist, die Identifikation der Bürger mit der Stadt Osnabrück zu fördern. Bislang wurden 220.000 Euro an gemeinnützige Projekte gespendet, die 2011 gegründete Stiftung unterstützt jährlich mit 20.000 Euro verschiedene Vorhaben. Alle zwei Jahre wird der Osnabrück-Preis verliehen.





Gewinner 2019 ist das Ehrenamtnetzwerk der Schule in der Dodesheide. „Es lag an der besonderen Situation der Schule“, zollte Brickwedde seine Hochachtung dem Preisträger. Und es sei der „ungewöhnliche“ Rektor Thorsten Steinbrinker, der positiv aufgefallen war, denn der engagierte Pädagoge schaffe es seit Jahren, viele Menschen für das Ehrenamt zu begeistern. So entstand ein Netzwerk aus knapp 50 Personen: Personen aus Vereinen wie der Nachbarschaftshilfe Dodesheide/ Haste/ Sonnenhügel oder den Lesementoren, aus Mitgliedern des Förderkreises „Schule in der Dodesheide“, aus Personen des Rotary-Clubs-Osnabrück-Mitte oder Privatpersonen, wie der 82-jährigen Edith Scharfschwerdt. Sie arbeitet seit 48 Jahren mit Besen und Rechen auf dem 8000 Quadratmetergroßen Schulhof. Hält ihn frei von Unkraut und Schmutz. Mehr als 40 Stunden die Woche und arbeitet wie alle anderen - ohne Honorar aber mit viel Freude.





Alle sind Teil des Projektes, bei dem Ehrenamtliche aus den unterschiedlichsten Bereichen zum Wohle stark benachteiligter Kinder zusammenwirken. Sei es zur Unterstützung im Bereich Schrift- und Spracherwerb, bei Unterrichtsgängen, Pflege oder Anschaffungen für Schüler durch finanzielle Zuwendungen. Denn die größte Grundschule Osnabrücks nahm 2015 nicht nur 158 syrische Flüchtlingskinder auf, sie vereint Schüler aus mehr als 30 verschiedenen Nationen in ihrer kulturellen, sprachlichen und religiösen Vielfalt. Schüler, für die sich verändernde oder auflösende Familienstrukturen Normalität sind.

„Seit 12 Jahren wird die Kooperation der Schule mit Ehrenamtlichen ausgebaut und intensiviert. Das Netzwerk trägt zum gegenseitigen Verständnis bei und schafft die Grundlage für einen friedlichen und wertschätzenden Umgang miteinander“, drückte Steinbrinker seinen Dank über die Auszeichnung und die besondere Wertschätzung der Organisationsform aus .





Schüler der Klassen 3b und 3c der Schule bedankten sich bei „ihren“ Ehrenamtlichen mit einem selbstkomponierten Rap zu Theodor Fontanes „Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Haveland“. In der Ballade aus dem Jahr 1889 ging es um den gütigen Herrn Ribbeck, aber auch um seinen Sohn, dem es nur um den eigenen Kommerz ging. Die Schule sei eng angelehnt an den alten Herrn Ribbeck, erklärte Steinbrinker. Von dem Preisgeld wird für benachteiligte Kinder Mittagessen finanziert, Unterrichtsmaterialien gekauft. „Wir versuchen an Stellen zu unterstützen, damit vernünftiges Lernen ermöglicht werden kann“.

Der Osnabrücker Club wird auch weiterhin helfend den Helfern unter die Arme greifen und vielleicht schon nächstes Jahr, spätestens aber 2021, den dritten Osnabrück Preis vergeben. Vielleicht als Aufruf zum Nachahmen, verwies Brickwedde auf eine Studie, die besagt, dass ehrenamtliches Engagement glücklich mache und das Leben verlängere. "Wir haben hier einen richtigen Volltreffer gelandet und die Jury bedauert keine Minute, dass die Entscheidung so gefallen ist", ergänzte der Vorsitzende.