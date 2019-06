Osnabrück. Bei jungen Iranern ist Mohsen Namjoo ein Superstar. Während des Morgenland Festivals demonstrierte der Musiker, warum ihn die Fans auf der ganzen Welt bewundern.

Der Gitarrist spielt ein Riff, das Rockfans verinnerlicht haben wie Kunstliebhaber die Sonnenblumen von van Gogh. Es ist der Anfang von „La Grange“, einem Song der amerikanischen Bluesrockband ZZ Top. Dann erhebt der Sänger seine Stimme und singt: auf Farsi, der Sprache des Iran. Es ist der Musiker Mohsen Namjoo, der in der Lagerhalle musikalische Brücken baut – zwischen den pittoresken Klängen des Orients und den handfesten Rhythmen des Rock. 2008 sollte Namjoo bereits beim Morgenland Festival auftreten, doch die iranischen Behörden ließen ihn nicht ausreisen. In diesem Jahr stellte sich das Problem mit Visum und Pass nicht, denn mittlerweile ist Namjoo in die USA ausgewandert und tritt in der ganzen Welt auf - nur nicht in seiner Heimat.

Variantenreich

Dass sich das Verhalten der Behörden in Teheran nicht geändert hat, zeigt sich am frühen Abend. Das Trio Ré stand auf dem Programm, doch zwei Mitgliedern des iranischen Trios wurden die Visa verweigert. Daher organisierte Festivalchef Michael Dreyer kurzfristig Ersatz, indem er „drei seiner Lieblingsmusiker“ auftreten ließ. Moslem Rahal spielte äußerst variantenreich die Ney, eine arabische Längsflöte. Zu ihm gesellten sich der syrische Klarinettist Kinan Azmeh sowie der Pianist Florian Weber. Solo, im Duett oder auch in Triobesetzung zeigten diese Musiker nicht nur ihre instrumentale Meisterschaft, sondern auch ihre famosen Fähigkeiten in Sachen Improvisation und traumhaftem Zusammenspiel.

Fusion aus Rock und persischen Klängen

Das nachfolgende Konzert mit Mohsen Namjoo und Band sorgte dafür, dass das junge Publikum mit überwiegend iranischen Wurzeln komplett aus dem Häuschen geriet. Es war nicht nur Namjoos kräftige Stimme, mit der er die arabischen Arabesken, die wunderschönen Falsettpassagen, aber auch die erdigen Rockmotive sang, die bei den Zuschauern schiere Begeisterung erzeugte. Auch sein Humor sowie die Virtuosität, der Abwechslungsreichtum, die Kraft und Energie, mit der seine Band ihn begleitete, lockten den coolsten Gast aus der Reserve. Überzeugender könnte die Fusion aus Rock und persischen Klängen nicht ausfallen.