Osnabrück. Die türkische Theatergruppe "Theater Doğuş" aus Osnabrück übergab am Freitagabend dem Kinderhospiz eine Spende über 750 Euro. Das Geld wurde durch die Theateraufführungen im Haus der Jugend eingenommen.

Am Freitagabend trafen sich die 15 Mitglieder des türkischen Theater vor den Türen des Kinderhospiz in Osnabrück. Sie hatten einen großen roten Scheck über 750 Euro dabei. "Es sind die Erlöse unserer Theateraufführungen", sagte Regisseur Ayhan Sömen. Die türkische Gruppe gebe es bereits seit 1993. Nach einer längeren Pause sind sie nun seit vier Jahren wieder zwei Mal die Woche im Haus der Jugend in der Osnabrücker Innenstadt am Proben. "Unsere Stücke sind ausschließlich auf türkisch", so Sömen. Die Theatergemeinschaft spendete ebenfalls schon Erlöse der Aufführungen an eine Stiftung in der Türkei, die Leukämie kranke Kinder hilft. "Durch einen Freund habe ich von dem Kinderhospiz erfahren und wir wollen mit unserer Arbeit etwas gutes tun."

Im Hospiz begrüßte Ulrike Grottendieck, ehrenamtliche Mitarbeiterin, die Gruppe. In einer kleinen Sitzrunde stellte sie das Hospiz und ihre Arbeit vor. "Seit 2009 gibt es den ambulanten Kinderhospizdienst mit 60 ehrenamtlichen Mitarbeitern", erklärte Grottendieck. Zurzeit begleiten die Mitarbeiter 24 Familien mit kranken Kindern. "Wir kommen zu ihnen, um etwas Angenehmes zu machen. Nicht nur mit den kranken Kindern, sondern auch mit den Geschwistern oder Eltern." Der Unterschied zu einem Erwachsenenhospiz sei es, dass die Kinder ab der Diagnose begleitet werden können. "Wir versuchen so lange, wie möglich zu bleiben", sagte Grottendieck. Neben Fußball spielen, Zoobesuche oder Spaziergänge sind die ehrenamtlichen Mitarbeiter auch Seelsorger für die ganze Familie. "Auch die Eltern freuen sich, einfach nur zu plaudern und zu erzählen."



Spenden für das "Besondere"

Das Kinderhospiz werde zwar teilweise durch die Sozialkassen finanziert, doch durch Spendengelder könne es den Familien und Kindern auch mal "etwas Besonderes" schenken. "Eine Familie wollte zu einer Familienfeier. Doch das Kind konnte nur liegend transportiert werden. So haben wir ein Wohnmobil gemietet, um der Familie den Wunsch zu erfüllen", sagte Grottendieck. Dies wäre nur durch Spenden möglich, da so etwas nicht von der Krankenkasse bezahlt werde.

Auch die notwendigen Fortbildungen der Mitarbeiter werden durch die Spenden finanziert. "Wir haben gerade erst Begleithunde ausbilden lassen, die mit den Kindern Zuhause kuscheln und ihnen ein gutes Gefühl geben." Die Theatergruppe habe großen Respekt vor der Arbeit der ehrenamtlichen Mitarbeiter im Kinderhospiz. Mit Freude überreichten sie den Scheck an Ulrike Grottendieck mit den Worten: "'Doğuş' heißt auf Deutsch 'Geburt'."