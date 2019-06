Osnabrück. Der Geschäftsführer sprach von einem "der glücklichsten Tage" für das Klinikum Osnabrück, der Aufsichtsratsvorsitzende schwärmte vom "hübschesten Baby". Am Freitag herrschte Feierlaune am Finkenhügel, weil die Akademie fertig ist.

7,6 Millionen Euro hat das Klinikum in den Neubau am Finkenhügel gesteckt. Und es ist in diesen Zeiten steigender Baukosten eine Nachricht wert, dass der Zeit- und Kostenplan exakt eingehalten wurde.





460 junge Menschen werden dort zur Zeit zu Krankenpflegern, Hebammen oder medizinischen Assistenten ausgebildet. Mit dem Neubau wird das Klinikum 150 zusätzliche Ausbildungsplätze in Gesundheitsfachberufen schaffen, wie Geschäftsführer Martin Eversmeyer in seiner Festansprache sagte. Oberbürgermeister Wolfgang Griesert attestierte der neuen Akademie eine "überregionale, ja sogar bundesweite Ausstrahlung".





Die offizielle Inbetriebnahme am Freitagnachmittag beendete eine dreijährige Odyssee der Akademie durch die Stadt. Als das Land Niedersachsen das ehemalige Bundeswehr-Krankenhaus am Natruper Holz übernahm, um dort das Flüchtlingshaus einzurichten, musste sich die Akademie ein neues Quartier suchen. Sie zog zunächst in ein ehemaliges Bankhaus an der Möserstraße, wechselte dann in die Büros einer früheren Spedition am Huxmühlenbach im Fledder. Schüler, Ausbilder und Schulleitung arrangierten sich mit den schwierigen Bedingungen, mit den langen Wegen zwischen Theorie in der Akademie und Praxis im Klinikum. Sie ertrugen es, weil die Stadt 2017 ein klares Signal sandte: Direkt am Klinikum neben der neuen Augenarztpraxis und dem Dermatologie-Neubau wird eine neue Akademie gebaut.





Anzeige Anzeige

Aufsichtsratschef Fritz Brickwedde schwärmte über die gelungene Architektur und das "hübscheste Baby" des Klinikums, er bewertete den Beschluss zum Neubau darüber hinaus als "die beste Entscheidung des Aufsichtsrates in den letzten Jahrzehnten". Osnabrück sei eine "ganz wichtiger Medizinstandort" mit sechs Krankenhäusern. Über 10.000 Menschen arbeiteten hier in der Gesundheitsbranche. Die Akademie erweitere den Gesundheitscampus auf dem Finkelhügel und bilde einen wichtigen Baustein zur Zukunftssicherung des Klinikums, "denn das Werben um Nachwuchskräfte wird weiter zunehmen".