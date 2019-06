Osnabrück. Die Freigabe des Lotter Kreuzes schiebt sich weiter nach hinten als zunächst angekündigt. Noch bis Ende Juni kann man auf der A30 aus Richtung Hannover kommend nicht mehr auf die A1 Richtung Dortmund fahren.

