Osnabrück. Zwei neue Gebäudekomplexe sollen in einigen Jahren die nördliche Einfahrt in die Stadt prägen. Auf der linken Seite der Bramscher Straße will die Hochschule bauen, auf der rechten Seite werden überwiegend Studenten wohnen. Bei aller Vorfreude befürchten die Haster mehr Parkdruck.

Warten auf zwei große Bauvorhaben: Erhard Fricke vom Bürgerverein Haste fragte im Bürgerforum, wie es mit dem ehemaligen Coca-Cola-Gelände und dem bisherigen Areal des Baufachgeschäfts Nilsson weitergeht – und ob es nach der Bebauung genügend Parkplätze rechts und links der Bramscher Straße geben werde.

Die Hochschule hatte Ende vergangenen Jahres das 16..500 Quadratmeter große Gelände der früheren Coca-Cola-Fabrik an der Ecke Bramscher Straße/Oldenburger Landstraße gekauft, um damit den Campus Haste zu erweitern – in besonders auffälliger Lage an der Einfahrt vom Norden in die Stadt. Angedacht waren unter anderem Forschungslabore, Büros, Seminarräume, Werkstätten, Studentenwohnungen und Appartements für Professoren. Hochschulpräsident Andreas Bertram erläuterte vor einem halben Jahr, dass nicht alleine die Bereiche Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur profitieren sollten. Damals hieß es, das Präsidium der Hochschule werde im Laufe des Jahres 2019 einen Plan entwerfen. Was bisher dabei herausgekommen ist, hat die Stadt Osnabrück offenbar noch nicht erfahren. Aus dem Fachbereich Städtebau heißt es: „Derzeit ruht das Bauleitplanverfahren, da die zukünftige Nutzungsabsicht des Eigentümers noch nicht feststeht.“

Das Baufachzentrum zieht aus, Studenten ziehen ein

Gegenüber, auf der anderen Seite der Bramscher Straße an der Ecke zum Fürstenauer Weg, befindet sich noch das Baufachzentrum Nilsson, das einen Umzug plant. Auf dem frei werdenden Gelände sollen Häuser vorwiegend mit Appartements für Studenten gebaut werden. Vor zwei Jahren war die Rede von 158 Wohnungen in neun Gebäuden auf dem 10.000 Quadratmeter großen Grundstück. Außerdem hieß es 2017, dass der Investor Vorgaben der Stadt zum „Handlungsprogramm Bezahlbarer Wohnraum“ einhalten wolle: Demnach kann die Stadt bei 30 Prozent der Wohnungen die Miete oder den Kaufpreis festlegen. Außerdem wurde damals geschätzt, dass dort 70 bis 100 Stellplätze für Autos geschaffen werden müssen – im Bürgerforum war jetzt die Zahl 80 im Umlauf.





Wie ist es derzeit um diesen Plan bestellt? Der Fachbereich Städtebau teilte mit, dass derzeit noch Untersuchungen laufen und mit einer „Entwurfsoffenlegung“ nicht vor Ende 2019 zu rechnen sei. Aber wie passen überhaupt 80 Autos auf das Nilsson-Gelände, wenn es bebaut ist? Ein Anwohner meinte, das Grundstück reiche doch für diese Menge gar nicht aus. Der Stadtbaurat erläuterte, dass die Stellplätze sich zum Teil im Erdgeschoss unter den Wohnungen befinden werden.

Wie viele Autos verträgt Haste?

Stadtbaurat Frank Otte hält es für unangemessen, für die kleinen Appartements jeweils einen Stellplatz vorzusehen. Er hofft: „Die Knappheit führt dazu, dass die Leute sich überlegen, ob sie sich ein Auto anschaffen.“ Es gebe immerhin Anreize für Studenten, die mit Bussen und mit der Bahn unterwegs sind.

Erhard Fricke befürchtet aber, dass die künftigen Bewohner mehr Autos mitnehmen als Parkplätze vorhanden sind: „Die weichen dann dorthin aus, wo ohnehin schon alles überbelegt ist.“ In den Bürgerforen der vergangenen Jahre haben Anwohner aus dem Quartier zwischen Hochschule und Berufsschule am Krümpel und der Bramstraße regelmäßig über zu viele parkende Autos geklagt. Doch eine Lösung ist nicht in Sicht. Ziel der Stadt ist es, mehr Wohnungen innerhalb der Stadtgrenzen zu ermöglichen. Der Fachbereich Städtebau rechnet ebenfalls damit, dass sich der Parkdruck mit mehr Einwohnern „erfahrungsgemäß“ erhöhen wird.