Osnabrück. Das Osnabrücker Kinderhilfswerk terre des hommes (tdh) hat 2018 sein Engagement im Nahen Osten weiter verstärkt und will künftig mehr Projekte auf dem afrikanischen Kontinent unterstützen. Das teilte am Donnerstag tdh-Vorstandssprecher Albert Recknagel bei der Vorstellung der Jahresbilanz 2018 mit.

Das vergangene Jahr lief gut für die international tätige Hilfsorganisation, die in Osnabrück 72 Mitarbeiter beschäftigt. Die Erträge lagen bei 33,8 Millionen Euro – 2017 waren es noch 31,3 Millionen Euro. Hauptertragsquelle waren auch 2018 die Spenden, die sich auf 18,6 Millionen Euro beliefen. Schwierig für tdh ist allerdings, dass die freien, nicht zweckgebundenen Zuwendungen um rund eine Million Euro zurückgingen, während die zweckgebundenen Sonderzuwendungen um knapp 3 Millionen Euro stiegen, vor allem durch Spenden der VW-Belegschaftsstiftung und aus Firmenkooperationen wie mit der Modekette C&A für die Bekämpfung ausbeuterischer Kinderarbeit.

Das Problem der zweckgebundenen Spenden erläuterte Vorstandssprecher Recknagel so: Wenn beispielweise nach einem Tsunami solche Spenden bei tdh einlaufen, kommen riesige Beträge zustande, die tdh auch, wenn die elementaren Bedürfnisse in der betroffenen Region befriedigt sind, weiterhin nur dort ausgeben darf – obwohl sie womöglich woanders dringender benötigt würden.



Unterstützung vom Land Niedersachsen

Erstmals erhielt tdh auch einen sehr hohen Betrag, nämlich 500000 Euro, vom Land Niedersachsen für die Flüchtlingshilfe im Nahen Osten.

386 Projekte in 39 Ländern unterstützte tdh 2018. Umgesetzt werden die Hilfsprojekte von Trägern vor Ort. Programmschwerpunkte sind die beiden großen Felder Schutz vor Ausbeutung, Gewalt und Vertreibung sowie Schutz der Umwelt – ein Thema, das durch die Fridays-for-Future-Bewegung eine besondere Dynamik entfaltet habe, wie Recknagel betonte.

2,3 Millionen Euro (10,4 Prozent) flossen in Projekte im Nahen Osten; Schwerpunkte sind die Regionen Nordirak, Libanon, Jordanien und die südliche Türkei im Grenzgebiet zu Syrien. terre des hommes ist dort vor allem in Flüchtlingscamps aktiv, bietet beispielsweise traumatisierten Kindern Hilfe an. „Die Programme mit Kindern und Jugendlichen werden in den Camps vor allem durchgeführt von Menschen, die sich selbst als Flüchtlinge dort aufhalten“, erläuterte Recknagel.

Unterstützung von Projekten in Europa

Nach Süd- und Südostasien flossen 2018 rund 37 Prozent der Mittel, aber auch Europa bildet mit 3,2 Millionen Euro einen Schwerpunkt. Allein in Deutschland unterstützt tdh 32 Projekte, größtenteils mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. In Osnabrück beispielsweise unterstützt tdh das Projekt „Freizeit für Flüchtlingskinder“ des Flüchtlingshilfevereins Exil.

Als „relativ dürftig“ bezeichnete Recknagel die Mittel für den afrikanischen Kontinent, die mit 2,7 Millionen Euro nur knapp 12 Prozent ausmachen. Das soll sich ändern. Verschiedene Studien prognostizieren, dass sich die akfrikanische Bevölkerungszahl in den nächsten 30 Jahren verdoppeln wird. In Afrika, speziell in Ostafrika, will tdh sich künftig verstärkt engagieren.

Außerdem soll das Berliner Büro von derzeit zwei auf vier Mitarbeiter vergrößert werden. „Wir möchten unsere politische Sichtbarkeit stärken“, so Recknagel.