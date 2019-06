Osnabrück. Unter dem Motto „Kleine Klimaschützer unterwegs – Kinder sammeln Grüne Meilen für das Weltklima“ haben sich insgesamt 2500 Kinder mit ihren Kindergärten und zum ersten Mal Grundschulen zwischen Ende April und Ende Mai für den Klimaschutz eingesetzt - und waren damit dreimal so erfolgreich wie im Vorjahr. Für ihr Engagement wurden sie nun von Oberbürgermeister Wolfgang Griesert gelobt.

In ihrem Alltag sammelten sie grüne, rote und blaue Meilen. Diese stehen für klimafreundliche Mobilität (grün), klimafreundliche Ernährung (rot) und das Energiesparen (blau). Dadurch haben die Kinder nicht nur gelernt, dass man mehr Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen sollte, sondern das man auch mehr aus der Region essen sollte. Für jeden klimafreundlich zurückgelegten Weg, im Falle der grünen Meilen, bekam der Beteiligte einen Sticker in sein Sammelalbum. Die gleiche Methode funktioniert auch für die roten und blauen Meilen. Im Ergebnis stehen 27.000 gesammelte Grüne, 2500 Rote und 2400 Blaue Meilen. Drei Mal so viele Meilen wie im Vorjahr wurden gesammelt.

Ihr habt gezeigt, dass Klimaschutz kinderleicht ist! Oberbürgermeister Wolfgang Griesert

Weltklimakonferenz in Chile

Wie Oberbürgermeister Wolfgang Griesert den Kindern bei der Übergabe der Urkunden für die Meilen versicherte, werden ihre Bemühungen in Chile auf der diesjährigen Weltklimakonferenz zur Sprache kommen. Dazu haben die Kinder noch einige Wünsche ausgesprochen, wie „Es dürfen keine Bäume mehr gefällt werden“ oder „Bitte kein Müll auf Wegen, Wiesen, Wald und Wasser“. Diese Wünsche nehmen Osnabrücks Konferenzvertreter auch mit.