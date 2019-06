Mit Spaß und Engagement übt Christina Passi ihren Beruf aus. Sie ist Inhaberin der Einhorn-Apotheke, die vor 125 Jahren eröffnet wurde. Foto: Gert Westdörp

Osnabrück. Das Einhorn gilt als Symbol für das Gute. Eine Skulptur dieses Fabelwesen ist an der Außenmauer der Apotheke angebracht, die vor 125 Jahren an der Lotter Straße in Sichtweite des Heger Tors eröffnet wurde. Dass sie die Zeit überdauert hat, liegt aber nicht an dem Fabelwesen, sondern an ganz anderen Qualitäten, weiß die heutige Inhaberin Christina Passi.