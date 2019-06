Osnabrück. Wo findet an diesem Wochenende ein Flohmarkt in der Region Osnabrück statt? Hier finden Sie eine Übersicht der Flohmarkttermine vom 20. bis 23. Juni 2019.

Die Flohmärkte in der Region Osnabrück sind immer gut besucht. An nahezu jedem Wochenende kann in der Region auf einem Flohmarkt gestöbert und nach Schnäppchen gesucht werden.

Flohmarkt in Osnabrück: Flohmarkttermine vom 20. bis 23. Juni 2019

Wir haben für Sie zusammengestellt, wo an diesem Wochenende ein Flohmarkt in Osnabrück stattfindet.

Flohmarkt in Osnabrück am Donnerstag, 20. Juni 2019:

Bücherbasar in der Krahnstraße: In der Zeit von 14 bis 17 Uhr bietet der SI Club Osnabrück gegen eine Spende Bücher und Schallplatten an. Der Erlös ist für das Frauenhaus in Osnabrück bestimmt.

Flohmarkt in Osnabrück am Samstag, 22. Juni 2019:

Straßenflohmarkt in der Weststadt: Die Anwohner am Voßkamp/Lotter Kirchweg laden ab 10 Uhr zum Trödeln, Bummeln und Feilschen ein.

Flohmarkt in Osnabrück am Sonntag, 23. Juni 2019:

Familienflohmarkt am JZ Ostbunker: Im Rahmen des traditionellen Schinkelmarktes am Ostbunker kann von 9 bis 16 Uhr nach Schnäppchen gesucht werden.

Trödelmarkt am SB-Zentralmarkt: Auf dem Parkplatz des SB-Zentralmarktes, Benzstraße 17, kommen in der Zeit von 11 bis 18 Uhr Groß und Klein auf ihre Kosten.

Flohmarkt in Westfalen: Termin am 20. Juni 2019

Im benachbarten Westfalen kommen Schnäppchenjäger an diesem Wochenende auf ihre Kosten.

Flohmarkt in Westfalen am Donnerstag, 20. Juni 2019:

Trödelmarkt in Nordwalde: Von 11 bis 18 Uhr verwandelt sich der Parkplatz Trendelkampgelände in ein Revier für Sammler, Trödler und Schnäppchenjäger.





