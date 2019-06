Osnabrück . Für stillende Mütter gibt es ab sofort ein Netzwerk der Hilfe: Die qualifizierten Stillberaterinnen in Stadt und Landkreis Osnabrück haben sich zusammengeschlossen – zum Austausch untereinander und zur flächendeckenden Unterstützung.

Unstrittig ist: Stillen ist die gesündeste und auch die natürlichste Ernährung für ein Baby. Doch gerade in der Anfangszeit klappt nicht immer alles reibungslos. Der Griff zur Flaschennahrung scheint dann nahe zu liegen. „Das muss nicht sein“, versichern die qualifizierten Stillberaterinnen. Sie beraten und unterstützen noch im Krankenhaus ebenso wie in der Folgezeit daheim. „Wir möchten Müttern eine gute und sichere Stillzeit ermöglichen“, begründet Sascia Harms das Engagement.

Dabei verstehen die zehn Stillberaterinnen des Netzwerks ihre Tätigkeit als Ergänzung zum Angebot der Hebammen. „Stillen? Das geht doch von selbst“, lautet eine landläufige Meinung. Tatsächlich ist Stillen zwar ganz natürlich, aber dennoch ein sozial angeeigneter Prozess. Doch die Großfamilie, in der eine Generation ganz selbstverständlich von der nächsten lernte, gibt es kaum noch. Umso wichtiger ist eine einfühlsame und fachkundige Beratung.

"Eine Herzensangelegenheit"

Die Stillberaterinnen in Stadt und Landkreis nehmen sich dafür Zeit – auch mehrmals und mehrere Stunden lang. Und das kommt nicht nur den Babys zugute: „Mütter sollten das Stillen genießen können“, findet Katja Plietz und ergänzt aus eigener Erfahrung: „Ich konnte immer wunderbar runterfahren durch den Körperkontakt.“ Hilfe zu leisten für gute Stillbeziehungen, sei ihnen eine Herzensangelegenheit, betonen die Stillberaterinnen. Allerdings machen sie aus dem Stillen kein Dogma. „Wir unterstützen die Mutter bei der Ernährung ihres Kindes – egal welchen Weg sie gehen möchten“, formuliert vielmehr Daniela Witte-Stritzke bewusst offen.

Wichtig ist ihnen vor allem, die Familien in der ebenso schönen wie herausfordernden Zeit nach der Geburt nicht allein zu lassen. Dafür sind sie eng mit den Kliniken im Landkreis vernetzt und informieren demnächst auch über eine gemeinsame Internetseite: Auf www.stillberatung-os.de finden werdende und stillende Mütter künftig Stillberaterinnen in ihrer Nähe. Bei Fragen können sie sich auch per E-Mail an info@stillberatung-os.de wenden.