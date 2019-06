Osnabrück. Die Stadtwerke Osnabrück schicken nach eigenen Angaben in diesem Jahr drei Mitarbeiter zur Deutschen Aufguss-Meisterschaft ins oberschwäbische Jordanbad in Biberach.

Neben den beiden meisterschaftserfahrenen Stadtwerke-Saunameisterinnen Sabine Bunnenberg und Bettina Etmann ist nun erstmals Nachwuchstalent Manuel Aschemeier mit an Bord. Um sich vom 27. bis 30. Juni im oberschwäbischen Jordanbad in Biberach mit den besten Aufgießern aus ganz Deutschland messen zu können, hat das Osnabrücker „Sauna-Trio“ zwei spezielle Aufguss-Choreografien einstudiert.

Nach der erfolgreichen Teilnahme in den vergangenen drei Jahren – die beiden Saunameisterinnen ergatterten drei Mal in Folge über die Relegation ein Ticket für die Aufguss-Weltmeisterschaft – habe nun auch Aschemeier der Ehrgeiz gepackt, heißt es in einer Mitteilung der Stadtwerke. Bereits im April qualifizierte sich der Newcomer mit seinem Show-Aufguss „Gandhi“ für die kommende Deutsche Aufguss-Meisterschaft.



Thema Demenz

„Bei einem Showaufguss kommt es insbesondere auf die Performance an“, wird Bettina Etmann zitiert. Jedes Aufgussteam beziehungsweise jeder Einzelaufgießer starte deshalb unter einem bestimmten Leitmotiv. „Wir Kolleginnen haben uns in diesem Jahr für einen sehr emotionalen Aufguss ‚Life is changing‘ entschieden, der das Thema Demenz behandelt und darstellt, wie wir zwei als Familie damit umgehen“, sagt so Bunnenberg. Aschemeier porträtiert hingegen im Einzelwettbewerb das Leben des Widerstandskämpfers Mahatma Gandhi. Gewedelt wird dabei zum Beispiel mit speziell präparierten Handtüchern oder Fahnen. Zum Aufgießen ziehen die Saunaprofis Sektflaschen, Handtaschen, einen Arztkoffer oder Goldvasen heran.



Aufgüsse im Nettebad erleben

Auch die Gäste der Loma-Sauna im Osnabrücker Nettebad können in Kürze in den Genuss der meisterlichen Aufguss-Darbietungen kommen: Am Wochenende vom 6. und 7. Juli zelebrieren die drei Saunakollegen ihre beiden Meisterschaftsaufgüsse jeweils um 16 und 19 Uhr in der Eventsauna „Tapahtuma“.



Mehr Einblicke in die Vorbereitungen zur Deutschen Aufguss-Meisterschaft sowie Einblicke in die bisherigen Auftritte gibt es unter www.loma-sauna.de und im Stadtwerke-Blog unter www.swo.de/blog.





