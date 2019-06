Osnabrück. Mit 43 Menschen an Bord irrt derzeit ein Rettungsschiff der Hilfsorganisation Sea Watch vor der Küste Italiens umher, weil es in Italien nicht anlegen darf. Mehr als 50 deutsche Städte haben der Bundesregierung bereits angeboten, gerettete Flüchtlinge aufzunehmen. Osnabrück soll das auch tun, fordern die Osnabrücker Grünen.

"Zurecht erhält Sea-Watch dieses Jahr den Remarque-Friedenspreis", werden der Grünen-Fraktionsvorsitzende, Volker Bajus, und die flüchtlingspolitische Sprecherin Anne Kura in einer Mitteilung der Grünen zitiert. "Jetzt kann Osnabrück einmal mehr zeigen, dass es nicht nur auf dem Papier und bei schönen Empfängen Friedensstadt ist und Sea-Watch konkret unterstützen.“

Die Grünen erinnern daran, dass der Rat erst vor wenigen Monaten beschlossen hat, die Aktion Seebrücke und die Seenotrettung zu unterstützen. Im August 2018 hat der Osnabrücker Rat mehrheitlich beschlossen, nach dem Vorbild anderer Städte, Osnabrück zum "sicheren Hafen" zu erklären und der Bundesregierung anzubieten, "dass die Stadt Osnabrück zusätzlich Geflüchtete, die im Mittelmeer in Seenot geraten sind, aufnehmen kann und will".

„Das ist auch dringend notwendig, denn obwohl die Zahl der Flüchtlinge, die sich auf das Mittelmeer wagen, weiter sinkt, steigt der Anteil der Toten", so Bajus. "Seit 2014 sind bereits 18.000 Menschen ertrunken. Hier können wir nicht weiter zusehen.“ Die Stadt soll daher dem zuständigen Bundesinnenminister anbieten, von dem Sea-Watch-Schiff Menschen in Osnabrück aufzunehmen.

Damit wäre Osnabrück nicht alleine. Mehr als 50 deutsche Kommunen haben der Bundesregierung bereits solch ein Angebot unterbreitet, wie das Innenministerium mitteilte. Als Voraussetzung für die Aufnahme von Geretteten nannte ein Sprecher aber die „möglichst breite Beteiligung der EU-Mitgliedstaaten und die Übernahme der Koordinierung durch die Europäische Kommission“.

Überregional sammelt das Bündnis Seebrücke derzeit Unterschriften von deutschen Oberbürgermeistern für einen offenen Brief an Innenminister Horst Seehofer (CSU), "um der Blockade des Innenministeriums für die Aufnahme der 53 Geretteten der Sea Watch entgegenzuwirken". Zehn der vor der libyschen Küste Geretteten konnten zwischenzeitlich in Italien an Land gehen. Die Hilfsorganisation bezeichnet die Lage an Bord als "extrem angespannt".

"Die Bundesregierung muss die Aufnahmebereitschaft der „Sicheren Häfen“ unterstützen und auch das Land muss mit einem eigenen Aufnahmeprogramm aktiv werden“, fordert Anne Kura, die auch Landesvorsitzende der Grünen ist.

Am Dienstag, 25. Juni, will außerdem das Osnabrücker Bündnis Seebrücke um 16.30 Uhr einen offenen Brief an Oberbürgermeister Wolfgang Griesert übergeben und mehr Engagement der Stadt einfordern. Seit Anfang Mai macht das Bündnis mit einer Fahnenaktion auf das Schicksal Geflüchteter im Mittelmeer aufmerksam. Derzeit hängt das Banner am Caritas-Haus in der Johannisstraße.

(mit dpa)