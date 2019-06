Osnabrück. Der Kommunikationsdienstleister KiKxxl mit Hauptsitz in Osnabrück wächst weiter: Die geschäftsführenden Gesellschafter Andreas Kremer und Erden Yildirim begrüßten jetzt den 2.000. Mitarbeiter.

"Damit können wir in den fast 20 Jahren unseres Bestehens auf ein stetiges Wachstum zurückblicken“, wird Kremer in einer Mitteilung zitiert. Das Unternehmen sei seit Gründung im Schnitt jährlich um über 100 Mitarbeiter gewachsen.

Im laufenden Geschäftsjahr erwirtschaftet KiKxxl mit seinen Standorten in Osnabrück, Bremen, Dortmund, Bochum und Prishtina 60 Millionen Euro Umsatz. Angepeilt ist laut Kremer im kommenden Geschäftsjahr ein Umsatz in Höhe von 66 Millionen Euro. 2019 ist die Eröffnung eines weiteren Standortes geplant.

2009 war die Nordholding mit 51 Prozent bei Kikxxl eingestiegen. Vor vier Jahren kaufte die Kikxxl-Führungsmannschaft die Mehrheitsanteile zurück. Der Rückkauf habe sich "als richtiger Schritt in die Zukunft" herausgestellt", so Kremer. Kikxxl gehöre zu den besten drei inhabergeführten Call-Center in Deutschland.

„In unserer Branche können wir Wachstum nur durch gute Kundenberater und Top-Führungskräfte generieren“, so Erden Yildirim. Kikxxl biete eine Reihe von Mitarbeiterbenefits und eine Bezahlung über Mindestlohnniveau. „Es ist uns gelungen, im Vergleich zu unseren Wettbewerbern in einem schwierigen Arbeitsmarkt weitere Mitarbeiter zu akquirieren." Mit der internen "Mitarbeiter-werben-Mitarbeiter Kampagne" sind nach Yildirims Angaben allein im Monat Mai 160 neue Mitarbeiter gewonnen worden.

Das Unternehmen setzt weiter auf die internationale Ausrichtung. So soll der Standort in Prishtina, in dem derzeit 150 Mitarbeiter beschäftigt sind, bis zur Jahresmitte auf 200 Mitarbeiter ausgebaut werden. Kikxxl bietet Kommunikationsdienstleistungen in zehn Sprachen an. „Unsere Kunden sind nicht nur auf den deutschen Markt beschränkt“, so Kremer.

Als einer der größten Telekommunikationsdienstleister Deutschlands betreut das Contact Center seit über 19 Jahren die Kunden namhafter Unternehmen wie Telekom, Vodafone, Mobilcom-Debitel, EWE-TEL, Tchibo, Flixbus. Kikxxl bietet Kommunikations- und Kundenkontaktprozesse per Telefon, E-Mail, SMS Chat, Social Media sowie den Vertrieb, technischen Support, die Auftragsabwicklung mit Bestell- und Reservierungsservice und eine Kundenbetreuung rund um die Uhr.