Osnabrück. Langeweile? Die kennen Laura Sander und René Konersmann nicht. Die Auszubildenden bei der Bohnenkamp AG sind voll beschäftigt – und finden das gut.

Das Großhandelsunternehmen Bohnenkamp bietet Reifen, Räder und Fahrzeugbauteile für die Land-, Forst- und Kommunalwirtschaft, Erdbewegung, Industrie, Lkw oder Klein- und Spezialfahrzeuge an. Das 1950 von Friedel Bohnenkamp in Osnabrück gegründete Unternehmen hat Niederlassungen in 28 Ländern. Die Bohnenkamp-Gruppe beschäftigt europaweit über 570 Mitarbeiter. Aktuell werden 30 Auszubildende in sechs verschiedenen Berufen bei der Bohnenkamp AG ausgebildet.

Zwei von ihnen sind Laura Sander und René Konersmann. Die 19-Jährige absolviert ein duales Studium. Sie studiert BWL und wird Groß- und Außenhandelskauffrau. Der 25-Jährige ist angehende Fachkraft für Lagerlogistik. Beide erleben ihre Ausbildung als einen abwechslungsreichen Berufseinstieg.

Laura Sander befindet sich momentan im ersten Ausbildungsjahr. Sie ist an einem Vormittag in der Woche in der Berufsschule, an eineinhalb Tagen in der Hochschule und an drei Tagen im Betrieb. „Die Aufteilung in Theorie und Praxis ist super“, sagt sie. Dadurch verstehe sie Zusammenhänge besser. „Es spart sehr viel Zeit, und man lernt viel mehr in kurzer Zeit.“ Ein rein theoretisches Studium käme für sie nicht infrage, auch, wenn sie sagt, dass diese Art der Ausbildung sehr zeitaufwändig ist. „So kommt aber nie Langeweile auf“, sagt sie lachend.

Auch René Konersmann kennt keine Langeweile. Er ist im zweiten Ausbildungsjahr und besucht einmal pro Woche die Berufsschule. Konersmann durchläuft alle Abteilungen im Bereich Logistik bei der Bohnenkamp AG. Vom Wareneingang über die Kommissionierung, die Radmontage bis hin zum Warenausgang sowie der Logistiksteuerung. Er sagt, das sei genau sein Ding. „Ich kann nicht nur im Büro sitzen, ich packe lieber an.“ Im Lager gebe es jeden Tag was zu tun und genug Aufträge zum Abarbeiten. „Und ich bekomme zusätzlich ein breites Hintergrundwissen im Bereich Logistik, sagt René Konersmann.

In seiner Freizeit informiere er sich über Umweltthemen, sagt Konersmann. Viel liest er auf Facebook. Dort sehe er auch die Artikel, die von der noz.de-Seite stammen. Ganz gezielt informiert sich der Tecklenburger aber über die aktuelle Verkehrssituation, wenn er zur Arbeit oder zur Schule fährt.

Für Laura Sander ist der Wirtschaftsteil der Neue OZ eine Informationsquelle. Manchmal hilft ihr die Zeitung auch bei Aufgaben in der Schule, wenn sie zum Beispiel über regionale Unternehmen für ein Referat recherchieren muss.