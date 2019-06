Am 2. Juli beginnt am Landgericht Osnabrück der Prozess gegen einen Mann aus der Region Osnabrück, der in Afrika Kinder sexuell missbraucht haben soll. Foto: Michael Gründel

Osnabrück. Am 2. Juli 2019 startet am Landgericht das Verfahren gegen einen 66 Jahre alten Mann aus dem Raum Osnabrück. Er soll sich des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in 41 Fällen schuldig gemacht haben.