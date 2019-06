Osnabrück. Im Zuge ihrer jüngsten Delegationsreise nach Großbritannien wollten Vertreter der Industrie- und Handelskammer (IHK) Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim sowie Lokalpolitiker eigentlich die Stimmung im Land nach dem Brexit einfangen. Dann kam alles anders, Großbritannien bleibt in der EU - vorerst. Auch beim Sommerländerabend am Dienstag war der Brexit das große Thema.

Für Unternehmen in Niedersachsen wie in der Region Osnabrück, Emsland und der Grafschaft Bentheim gehört Großbritannien zu den wichtigsten Handelspartnern. "Gut 400 regionale Betriebe sind im Außenhandel im Vereinigten Königreich engagiert", betonte Uwe Goebel, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim erneut beim Ländersommerabend der Kammer am Dienstagabend. Zum Teil auch mit eigenen Niederlassungen.

"Damit gehört das Land zu den Top-10-Außenhandelspartnern unserer Region - mit geschäftlichen Chancen, die es zu nutzen gilt."

Wie sich diese Chancen jedoch künftig vor dem Hintergrund des nach wie vor bevorstehenden Brexits aussehen, bleibt weiter ungewiss. Eigentlich wollte eine Delegation aus Wirtschaftsvertretern und der Politik Ende Mai einen ersten Eindruck der Stimmung im Großbritannien nach dem Brexit einfangen - aufgrund der Verschiebung des Brexits bis zum 31. Oktober dieses Jahres wurde daraus jedoch nichts. "Vor allem die unklaren Modalitäten des Austritts trüben derzeit die Geschäftserwartungen unserer Unternehmen in Großbritannien", so Goebel.

Klarheit zu diesen Modalitäten konnte auch der Londoner Gast Ulrich Hoppe, Hauptgeschäftsführer der Deutsch-Britischen Industrie- und Handelskammer, nicht geben.

"Wir stochern im Bodennebel. Wir wissen nicht, wo die Reisen hingeht", so Hoppe. Eins war für ihn jedoch sicher: "Die Länder der Europäischen Union und Großbritannien bleiben eine Hausgemeinschaft." Bildlich gesprochen möge das Vereinigte Königreich zwar aus seinem WG-Zimmer in die Dachgeschosswohnung umziehen. Das Land bleibe jedoch im gleichen Haus.



Spaltung der Nation bleibt

In seinem kurzweiligen Vortrag versuchte der Hauptgeschäftsführer der Deutsch-Britischen Industrie- und Handelskammer sowohl die Gründe für den Brexit nachzuzeichnen als auch mögliche Szenarien aufzuzeigen, wie es nun politisch und wirtschaftlich weitergehen könnte. "Das Referendum zeigt die Spaltung des Landes. Während die rund 52 Prozent Brexit-Befürworter eine klare Mission haben - raus aus der EU - sind die 48-Prozent der Brexit-Gegner keine glühenden Europäer."

An dieser Spaltung habe sich bis heute nichts verändert. Noch-Premierministerin Theresa May hat es laut Hoppe als "Brexit-Reiseleiterin" nicht geschafft, der gespaltenen Nation eine Zukunft aufzuzeigen. Also doch ein Rücktritt vom EU-Austritt? Dem erteilt Hoppe eine Absage.

Johnson nächster Premierminister?

Der Hauptgeschäftsführer der Deutsch-Britischen Industrie- und Handelskammer geht stattdessen davon aus, dass Boris Johnson das Rennen um Mays Nachfolge für sich entscheiden wird. "Er weiß aber, dass er keine Mehrheit für einen harten Brexit hat." Für Hoppe gibt es drei mögliche Szenarien:

Ein No-Deal-Brexit: "Das kann immer noch passieren. Die Wahrscheinlichkeit schätze ich auf 30 Prozent", so der Kammervertreter. Neuwahlen: In dem Moment wäre jedoch die Stunde des Jeremy Corbyn, Vorsitzender der Labour Partei, gekommen. Ein Sozialist, wie Hoppe sagt. "Dann würde Großbritannien drei Prozent der Wirtschaftskraft verloren gehen. Das wäre schlimmer als ein Brexit." Die Wahrscheinlichkeit des Szenarios schätzt Hoppe immerhin auf bis zu 10 Prozent. Nachverhandlungen mit der EU: Dieses Szenario ist für Hoppe am wahrscheinlichsten. "Boris Johnson hat den intellektuelle Flexibilität und das Charisma, das dem Volk richtig zu verkaufen", ist er sich sicher.

Europa ohne die Briten?

Europa braucht Großbritannien und Großbritannien braucht die EU, davon ist Ulrich Hoppe überzeugt. Nicht nur, weil das Vereinte Königreich die zweitgrößte Wirtschaftsmacht ist. Auch aus sicherheitspolitischen und geostrategischen Gesichtspunkten brauche es eine enge Partnerschaft.

Vier Fragen an: Ulrich Hoppe Herr Hoppe, Sie sagen, die Briten gehen unaufgeregter mit dem Thema Brexit um. Müssen Unternehmen und Politiker in Deutschland gelassener werden? Ja, ich denke schon. Sie sollten pragmatischer mit dem Thema umgehen Der Brexit bleibt für Unternehmen in der Region nicht planbar. Was erwarten Sie für die nächsten Monate? Richtig, für den Brexit zu planen bleibt weiterhin unmöglich. Jetzt steht erst einmal die Wahl des neuen Parteivorsitzenden der Konservativen an, dann geht es in die politische Sommerpause. Anschließend wird die Zeit bis zum 31. Oktober - dem aktuellen Austrittsdatum - knapp. Insofern erwarte ich, dass die Briten noch einmal eine Fristverlängerung beantragen werden. Der EU-Austritt kann ja aber nicht ewig verschoben werden. Wann sind die Briten raus aus der EU? Im nächsten Sommer könnte es soweit sein. Anschießen braucht der Übergang seine Zeit. Am Ende sind die Briten jedoch eine große Handelsnation. Trotz der sicherlich nicht immer leichten politischen Führung sollten wir ein enges Verhältnis zu Großbritannien behalten. Auch ein zweites Referendum ist von unterschiedlichen Seiten immer wieder ins Spiel gebracht worden. Wie sehen Sie hier die Chancen? Ein zweites Referendum sehe ich aktuell nicht. Die Bevölkerung bleibt gespalten, sodass das Ergebnis so oder so die Diskussion nicht verändern würde. Ein neues Referendum ist also nicht die Lösung für die aktuellen Probleme.





