Aus der Kleinen Freiheit in Osnabrück wird am Samstag das Pop Palais CC-Editor öffnen

Nach Pop-Perlen fischen die DJs Angelino (links) und Dennis am Samstag bei der Party „Pop Palais“ in der Kleinen Freiheit. Foto: Thomas Wübker

Osnabrück. Größen, Kuriositäten, Klassiker und Extravaganzen aus dem Pop-Universum landen am Samstag, 22. Juni 2019, auf den Plattentellern der DJs Angelino und Dennis in der Kleinen Freiheit. Sie wollen zeigen, dass in diesem Pop-Universum Begriffe wie "Vergangenheit" und "Gegenwart" keine Rolle spielen.