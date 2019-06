Berechtigte Einwände der Realschulleiter zur Schulreform

Osnabrück. Dass die Realschulen ihre Umwandlung zu Oberschulen nicht einfach so hinnehmen würden war absehbar. Die Argumente der drei Schulleiter haben Gewicht und sind nicht so einfach vom Tisch zu wischen. Allerdings sollten sie nicht den Weg zur Mittelstufenreform versperren.

Das jüngst im Schulausschuss vorgestellte und in der Ratssitzung am kommenden Dienstag zu beschließende Papier zur Reform der Sekundarstufe I ist ein nach vielen Jahren quälender Diskussionen mühsam ausgehandelter Kompromiss. Das feingliedrige Konstrukt einer seltenen parteiübergreifenden bildungspolitischen Einigkeit ist äußerst fragil. Aber das sind die Probleme einer oftmals ideologiegetriebenen Parteipolitik und hat die Schulleiter nicht zu interessieren.

Und so sind ihre Einwände gegen die Planungen von Politik und Verwaltung berechtigt, weil fachlich gut begründet. In der Tat scheint es nicht praktikabel, eine neue Schulform im Chaos einer völlig unzureichenden Containerunterbringung an den Start zu bringen. Ebenso fraglich ist es, ob Schule gelingen kann, wenn die Akteure - in diesem Fall die Lehrer - nicht hinter dem stehen, was sie tun sollen. Der Job ist auch so schon hart genug.

Die Frage nach dem Elternwillen hat ebenfalls ihre Berechtigung. Da allerdings sind wohl mehr die gefragt, deren Kinder noch vor der Entscheidung stehen, welche Schulform sie besuchen wollen.

Ob zwei fünfzügige Oberschulen zu "Restschulen" verkommen, wenn drei Realschulen zunächst weiter bestehen? Die Gefahr besteht. Letztendlich kann diese Frage nur in der Praxis beantwortet werden.

Politik und Verwaltung haben ihren gemeinsamen Beschlussvorschlag bislang als ein Grundlagenpapier für alle weiteren Überlegungen bezeichnet. Das heißt aber auch, dass Änderungen im Vorgehen möglich sind. Dabei sollten Schulen und Eltern einbezogen werden, denn den vielgepriesenen Schulfrieden kann es nur geben, wenn alle Beteiligten sich in der Reform wiederfinden.