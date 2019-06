Osnabrück. Die Politik hat für den Umbau der Osnabrücker Schullandschaft gemeinsam mit der Verwaltung einen Kompromiss gefunden. Aber nicht alle sind damit einverstanden. Die Schulleiter der Realschulen sehen ihre Interessen nicht gewahrt.

Sie seien keineswegs gegen Oberschulen (OBS) sagen Birgit Kaiser (Leiterin der Erich-Maria-Rermarque- Realschule), Sabine Heller (Konrektorin der Bertha-von-Suttner-

Realschule) und Dirk Ebrecht (Leiter der Wittekind-Realschule). Gleichzeitig sprechen sie sich vehement für den Erhalt der schulischen Vielfalt in Osnabrück aus und dazu gehören ihrer Meinung nach auch die Realschulen. Zudem fühlen sie sich von der Entwicklung überrollt und kreiden Verwaltung und Politik eine unzureichende Kommunikation an.

Den Unmut der drei Schulleiter hat das jüngst im Schulausschuss beschlossenes Grundsatzpapier ausgelöst, demzufolge im Zuge der Umstrukturierung der Mittelstufenlandschaft (Sekundarstufe I) die drei Realschulen in Oberschulen zum Schuljahr 2020/21 umgewandelt werden sollen. Zeitgleich soll aus der Hauptschule Innenstadt, der Möser-Realschule und der Förderschule an der Rolandsmauer eine weitere Oberschule entstehen. Zusätzlich ist eine Schulneugründung im südlichen Stadtbereich geplant, möglicherweise am Standort der Käthe-Kollwitz-Schule, um den steigenden Schülerzahlen der kommenden Jahre gerecht zu werden.



Fehlende Kommunikation

Noch am 21. Mai habe es ein Treffen aller Sek-I-Schulleiter gegeben, bei dem ein anderes Modell vorgestellt worden sei, so Ebrecht. Vorgesehen gewesen seien da noch eine Neue Oberschule Innenstadt und die OBS-Neugründung. Dass ihre Schulen im selben Atemzug ebenfalls in Oberschulen umgewandelt werden sollen, habe bei diesem Treffen niemand gesagt. Das sei erst sechs Tage später deutlich geworden, als die Verwaltung einen Ablaufplan für die Umgestaltung der Schullandschaft verschickt habe. "In der Entscheidungsphase wurde nicht mehr kommuniziert", so der Vorwurf der Schulleiter. Es sei ein Fehler den bestehenden Realschulen eine neue Schulform "überstülpen" zu wollen, so Ebrecht, zumal, wenn die baulichen Voraussetzungen dafür noch nicht einmal geschaffen seien. In der Tat sieht der Plan vor, den Oberschulbetrieb zunächst in Mobilklassen aufzunehmen, während parallel die Bauarbeiten laufen, mit denen der räumliche Mehrbedarf einer dann jeweils vierzügigen OBS an den jeweiligen Standorten gedeckt werden kann.

Zu wenig Zeit für neue Konzepte

"Eine neue Schule in Containern entstehen zu lassen, das geht nicht", sagt Ebrecht. Außerdem sei die Zeit für die Erstellung neuer Schulkonzepte viel zu knapp bemessen. Politik und Verwaltung sehen in der Einrichtung von nur zwei Oberschulen bei Beibehaltung der Realschulen hingegen die Gefahr, dass die Oberschulen zu "Restschulen" verkommen, in denen sich allein die schwächeren Schüler sammeln. Kaiser hält dem entgegen, dass die Gefahr bei zwei komplett neuen, "topeingerichteten" und damit äußerst attraktiven Schulen nicht gegeben sei.

Die Schulleiter wissen aus ihren Kollegien, dass auch dort die Pläne nur auf wenig Gegenliebe stoßen. Schule lebe aber eben nicht allein vom Unterricht, sagt Heller. Tragendes Moment einer jeden Schulgemeinschaft sei das Engagement der Lehrer, dass oftmals weit über die reine Wissensvermittlung hinausgehe. Ebrecht, Heller und Kaiser sehen die Gefahr, dass diese Motivation bei den derzeitigen Planungen auf der Strecke bleibe, fürchten gar eine Welle von Versetzungsanträgen. Ebrecht hat im Zuge der Reformdiskussion schon jetzt eine potentielle Lehrkraft verloren, die sich eigentlich für seine Schule entschieden hatte, dann mit Blick auf die mögliche Umwandlung in eine OBS nach seinen Worten aber ein anderes Realschulangebot angenommen hat.

"Wir haben unterschiedliche Schüler und brauchen deswegen auch unterschiedliche Schulen", spricht sich Kaiser klar für das dreigliedrige Schulsystem aus. Sie sieht ein Absinken des Lernniveaus an den integrierenden Oberschulen. An vielen Oberschulen würden die integrierenden Systeme deshalb bereits zurückgefahren und wieder Real- und Hauptschulzweige eingerichtet. Kaiser: "Wir brauchen unterschiedliche Schulformen, weil wir auch unterschiedliche Kinder haben."

Zu großzügig geplant

Heller zweifelt zudem die Berechnungen der zukünftigen Schülerzahlen an. Zwei fünfzügige und drei vierzügige Oberschulen seien zu großzügig geplant, ist sie sich sicher. Die Leiter der drei kommunalen Realschulen erachten es als sinnvoller, zunächst einmal Geld in die Neue Schule Innenstadt und die Schulneugründung zu investieren. Danach könne eine Umwandlung ihrer Schulen in Oberschulen neu gedacht werden. Grundlegende Voraussetzung sei dann aber eine Abfrage des Elternwillens vor allem in den Grundschulen und das eine Umwandlung erst erfolgt, wenn die dafür notwendigen Bauarbeiten abgeschlossen und somit die äußeren Voraussetzungen geschaffen sind.

Schulelternräte auch gegen Umwandlung

Die Schulelternräte der drei Realschulen haben sich ebenfalls geäußert. Sie lehnen eine Umwandlung ihrer Schulen klar ab. Gleichzeitig bemängeln sie eine unzureichende Informationspolitik von Politik und Verwaltung. Die Eltern der Realschüler hätten sich bewusst für diese Schulform entschieden, weil sie in den homogenen Lerngruppen einer Realschule bessere Lernbedingungen sehen als in den heterogenen Gruppen einer Oberschule, heißt es in einem Schreiben an die Mitglieder des Rates.