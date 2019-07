Bielefeld. Für Familien, die sich für die Kultur des Mittelalters begeistern, gibt es einen ganz heißen Tipp: Das Mittelalterfest auf der Sparrenburg in Bielefeld startet an diesem Freitag und bietet bis Sonntag ein buntes Programm.

Auf der Sparrenburg gibt es ab Freitag ab 13 Uhr sechs Themenbereiche für die Besucher. Bei den Rittern können Schaukämpfe beobachtet werden und Kinder können selber gegen die Ritter kämpfen. Es spielen Bands wie Fabula und Feuerdorn. Bei Hofe dreht sich alles originales Essen und Mittelalter-Musik mit Harfe und Flöte. Bei den Orientalen gibt es ein verspieltes Programm mit Komik und orientalischer Musik. Die Bauern zeigen ihr Können bei der Metallverarbeitung und beim Korbflechten. Gaukler ziehen ihre Kreise durch das bunte Treiben. Allerlei Schauspiel Darbietungen laden zum Mitmachen und Staunen ein. Eine Falknerin wird mit Raubvögeln vor Ort sein und die Erzählerin Octavia lässt alte Märchen aufleben. Zudem gibt ein Angebot zum Bogenschießen und ein Puppenzelt mit Vorführungen.

Das Tagesticket kostet für Erwachsene 8 Euro und ermäßigt 4 Euro (gilt für Kinder, Schüler, Studenten und Menschen mit Behinderung). Kleine Besucher, die unter 1,20 Meter groß sind, können kostenlos mit.

Wer sich traut, kann zudem an den Kasematten-Führungen teilnehmen, es geht in die "Unterwelt" der Burg. Düstere Verliese, kühle Gänge und Geschichten von feindlichen Eroberungen bieten eine spannende Abwechslung zum fröhlichen Treiben in der Sonne. Die 45-minütige Führung kostet 4,50 Euro für Erwachsene und 3,50 Euro ermäßigt.

Kostüme und Deko sind natürlich gerne gesehen, allerdings dürfen nur stumpfe Zierwaffen mitgebracht werden. Das Festgelände eröffnet heute um 13 und schließt um 22 Uhr. Am Samstag sind die Tore von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 21 Uhr geöffnet.

Wegen fehlenden Parkplätzen wird eine Anreise mit Bus und Bahn dringend empfohlen. Am schnellsten geht es mit der Nordwestbahn nach Bielefeld und weiter mit dem Bus zur Haltestelle Adenauerplatz oder Kunsthalle. Von dort sind es nur 350 Meter bis zum Eingang an der Burgwiese. So dauert die Anreise ab Osnabrücker Hauptbahnhof etwa 1,5 Stunden. Ein Schöner Tag Ticket NRW für 46 Euro für bis zu 5 Personen bietet sich für Familien an.

Das Programmheft finden sie hier.