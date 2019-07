Osnabrück. Wie schmeckte das Osnabrücker Bier im 15. Jahrhundert? Dieser Frage sind drei Männer aus Osnabrück und Georgsmarienhütte nachgegangen. Die drei haben ein historisches Bierrezept anhand von alten Stadtrechnungen rekonstruiert. Das Bier wurde jetzt erstmals im Restaurant Kesselhaus auf seine Alltagstauglichkeit getestet.

„Mich hat die Idee fasziniert ein Bier mit den Zutaten aus dem 15. Jahrhundert herzustellen und zu sehen, ob es auch in der heutigen Zeit eine gewisse ‚Drinkability‘ hat“, sagt Stefan Schlie, einer der Initiatoren des „Ossenbrügger Grüsing“, wie die drei Brauer ihr Osnabrücker Grutbier nach historischem Rezept nennen.

Was ist Grutbier? Grut ist eine Kräutermischung, die im Mittelalter statt Hopfen zum Würzen von Bier eingesetzt wurde. Die Grut wurde später vom Hopfen abgelöst. Hauptzutaten waren Sumpfporst und der Gagelstrauch. Daneben kamen Kräuter wie Kümmel, Wacholder, Salbei, Lorbeer, Mädesüß oder Wermut variable zum Einsatz. Allerdings wurden der Grut auch vereinzelt Tollkirsche, Fliegenpils oder Stechapfel beigefügt.

Gebraut wurde vornehmlich mit Hafermalz statt mit Gerste. Mit der Zeit setzte sich aber der günstigere Hopfen als Bierwürze durch. Einer der Hauptgründe dürfte die konservierenden Wirkung des Hopfens gewesen sein, durch die das Bier länger haltbar war als das Grutbier, das schnell verdarb und daher nicht exportiert werden konnte. Heute erlebt das Grutbier als Bierspezialität ein Revivial und seit 2013 wird immer am 1. Februar der Internationalen Tag des Grutbieres begangen, der 2018 in Münster stattfand.

Das Buch von Ilse Eberhard „Van des stades wegene utgegeven unde betalt: städtischer Alltag im Spiegel der Stadtrechnungen von Osnabrück (1459-1519)“ brachte den 52-jährigen Lehrer und Bier-Enthusiasten auf die Idee. In einem Kapitel beschäftigt sich die Osnabrücker Autorin mit der historischen Grutherstellung in Osnabrück. Akribisch listet sie dort die städtisch eingekauften Gesamtmengen der jeweiligen Kalenderjahre auf, die zum Brauen relevant waren auf. Allerdings sind hier nur die eigentlichen Zutaten abzuleiten, nicht jedoch die genaue Rezeptur der Osnabrücker Grut.

Zusammen mit dem Bäckermeister und Brauer Klemens Brinker aus Georgsmarienhütte und dem Osnabrücker Axel Müssig, der sich privat intensiv mit Gagelbieren beschäftigt, begannen die drei aus den Rechnungen ein Rezept zu rekonstruieren.



„Ich war sofort begeistert mit diesen Zutaten zu experimentieren, um ein gut trinkbares schmackhaftes Bier damit zu brauen.“ Axel Müssig

Gebaut im Schweinekessel



Am 11. November 2018 war es soweit. Gebraut wurde in einem holzbefeuerten, offenen 125-Liter- Schweinekessel, den Müssig vor drei Jahren in der Nähe Minden erstanden hat. Jeweils sieben Kilo Dinkel-, Hafer- und Gerstenmalz sowie ein wenig Rauchmalz wurden eingemaischt. In die Würze kamen dann Gagelstauchblätter, Bergkümmelsamen, Lorbeerfrüchte und Fichtenharz. „Den Gagel habe ich nach langen Suchen im Urlaub auf Jütland (Dänemark) gefunden und gesammelt“, erklärt der 46-jährige Versicherungsfachwirt aus Eversburg.

Da es keinerlei Aufzeichnungen über die seinerzeit verwendeten Hefen gibt, haben die drei hier experimentiert. Der Sud wurde in vier gleiche Teile aufgeteilt und mit verschiedenen Methoden zur Gärung gebracht. So kamen eine geschmacklich-neutrale Danstar Nottingham Ale und eine belgische Abteihefe zu Einsatz. Ein weiterer Sud wurde mit einem von Klemens Brinker angesetzten Sauerteig vergoren und der vierte Teil wurde bewusst mit Milchsäurebakterien infiziert. Im Mittelalter war eine Infektion der in Kühlschiffen offen gärenden Biere verbreitet.

Ende Januar 2019 traf man sich wieder, um die vier Jungbiere erstmals zu verköstigen. „Das sind alles trinkbares Biere, aber mit extremeren Geschmacksnuancen“, beschreibt Schlie seine Eindrücke.



Jetzt wurden die Biere zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert. Im Osnabrücker Restaurant Kesselhaus durften die Köche Jeffrey Thomer und Randy de Jong zusammen mit Restaurantleiterin Thayarni Garthoff das Ossenbrügger Grüsing auf die Alltags- und Restauranttauglich prüfen.

Zwischen Kreativität und Alltagstauglichkeit

"Lebendig", "ganz anders" oder "erinnert mich an Schüttelbrot": die Palette der Eindrücke der drei Tester war vielfältig. "Ich hatte eine ganz andere Erwartungshaltung", konstatiert Garthoff. Gerade das mit Sauerteig vergorene Bier fand bei ihr die größte Zustimmung. "Mit Eiswürfel und einem Spritzer Cassis kann ich mir das sehrt gut als sommerlichen Aperitif vorstellen." Von Brinker bekam Garthoff auch direkt ein paar Flaschen für einen Test überreicht.

Auch bei den Thomer und de Jong sprudelten je nach Bier die Kombinationsideen: schwarzer Knoblauch, Tonkabohne und Balsamico. Zwischen den Brauern, den Köchen und Frau Garthoff entbrannte eine muntere Diskussion um die verschiedenen Zutaten, Rezenz des Bieres und den unterschiedlichen Säuregehalt der vier Biere.

Ein besonderes Augenmerk der Köche lag auf der Gärung der Biere. Beide experimentieren mit Fermentation und sind ständig auf der Suche nach neuen Geschmäckern. Thomer präsentierte den Brauern seine eingelegte Oxaliswurzel, die mittlerweile eine ähnliche Säure und Herbe wie das Grüsing aufgebaut hat.

Obwohl das Rezept aus dem 15. Jahrhundert stammt, glauben aber alle beteiligten, dass man diesem experimentellen Bier durchaus ein junges Publikum erreichen kann.

