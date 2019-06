Osnabrück. In Shirin Neshats Film „Looking for Oum Kulthum“ spielt Neda Rahmanian die Rolle der Mitra, das alter Ego der Regisseurin.

Neda Rahmanian tritt aus dem Kino und steckt sich eine selbst gedrehte Zigarette an. Sogleich wird sie von Menschen umringt, die ihr sagen wollen, wie sehr sie von dem Film berührt seien, den sie gerade gesehen haben. Einige davon scheinen sie von früher zu kennen, und das ist durchaus möglich, denn Neda Rahmanian lebte von 2003 bis 2005 in Osnabrück, sie hatte hier am Theater ihr erstes Engagement nach der Schauspielschule. Noch immer sei sie ab und zu hier, sagt sie später, sie habe hier noch viele Freunde und Bekannte.

Dem Theater ist die inzwischen durch ihre Rolle einer Fernseh-Komissarin sehr bekannte Schauspielerin auch treu geblieben. Sie erzählt etwa von einer aktuellen Produktion in Frankfurt. Sie spiele dort in einer nur auf die beiden Königinnen Mary und Elisabeth reduzierten Fassung von Schillers „Maria Stuart“.

Für die Rolle gecastet

Auch der Film, der am Sonntag im Rahmen des Morgenland Festivals gezeigt wurde, ist weit entfernt von einem unterhaltenden Fernsehkrimi. Neda Rahmanian spielt darin eine Regisseurin, die einen Film über die legendäre ägyptische Sängerin Oum Kulthum drehen will, dann jedoch aus verschiedenen Gründen von ihrem ursprünglichen Plan weitgehend Abstand nimmt. Der Clou daran: Tatsächlich wollte Shirin Neshat, die Regisseurin des Films, ursprünglich ein biographisches Werk über Oum Kulthum schaffen, drehte schließlich aber einen Film, der sehr wenig von der Sängerin und viel über sie selbst erzählt.

Neda Rahmanian wurde für die Rolle gecastet, weil sie iranische Wurzeln hat und fließend farsi spricht, wie Shirin Neshat. Dennoch ist Mitra, so ihr Name im Film, natürlich nicht Shirin. „Die Mitra ist eine zurückgenommene, eher introvertierte Frau. Es war ein spannender Prozess, mich mit diesem Charakter auseinander zu setzen.“

Nach der Filmvorführung stellte sich Neda Rahmanian zunächst den Fragen des Publikums. Dabei üben einige Stimmen massive Kritik. Nicht an ihrer Leistung, aber am Konzept des Films, das Kritik geradezu herausfordert. Darauf angesprochen, meint Neda Rahmanian: „Jegliche Kunst, die keine Kritik zulässt, ist vielleicht zu sehr allgemein gültig, und ich glaube, das möchte keiner mit seinem Ausdruck von Kunst sein. Meistens ist es die unkritische Seite, in der sich Kunst oder Film sich zurücklehnen, so dass es nicht kritisiert werden kann. Und dem entzieht sich Shirin – sehr mutig!“