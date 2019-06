Osnabrück. Am Wochenende wurden die Sieger des Landeswettbewerbes "Jugend schweißt" 2019 in der Handwerkskammer Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim ausgezeichnet. Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers war Ehrengast auf der Veranstaltung und verteilte die Urkunden.

28 Teilnehmer aus den Landesverbänden Niedersachsen-Bremen sowie Hamburg und Schleswig-Holstein nahmen am Freitag an dem 13. Wettbewerb auf Landesebene teil. In vier Disziplinen aus einem fachkundlichen und einem praktischen Teil stellten sie ihr Können im Gasschweißen (GAS), Wolfram-Inertgasschweißen (WIG), Lichtbogenhandschweißen (E-Hand) und Metall-Aktivgasschweißen (MAG) unter Beweis. Der Deutsche Verband für Schweißen und verwandte Verfahren, kurz DVS, veranstaltete den Wettbewerb für die Teilnehmer im Alter zwischen 16 und 23 Jahren. "Die Wettkämpfe sollen die Nachwuchstalente motivieren und ihren Spaß an schweißtechnischen Arbeiten fördern", so der Verband. Seit 1993 gebe es die Veranstaltung schon, die seitdem alle zwei Jahre stattfindet. Zunächst müssen sich die Teilnehmer auf Bezirksebene qualifizieren, danach geht es für die Sieger zum Landeswettbewerb. "Die Landessieger fahren dann zum Bundeswettbewerb, der dieses Jahr in Gelsenkirchen stattfindet", sagte Landesverbandsvorsitzender Rainer Mittelstädt.

Ehrung der Teilnehmer in der HWK

Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers war als Ehrengast zu der Siegerehrung in der Handwerkskammer in Osnabrück geladen und übergab zusammen mit den Koordinatoren des Landeswettbewerbs "Jugend schweißt", Heiko Hoffmann (Niedersachsen, Bremen) und Ronald Pajuelo (Hamburg, Schleswig-Holstein), die Urkunden an alle Teilnehmer. "Ich freue mich, dass Sie die Herausforderung angenommen haben und uns gezeigt haben, dass Schweißen etwas Spannendes ist", so der Finanzminister. "Sie sind hoch motivierte und qualifizierte Leute, die eine Grundlage für die Weiterbildung im Handwerk legen." Das Handwerk habe für Hilbers eine besondere Bedeutung und der Wettbewerb würde viele junge Leute motivieren, die Weiterbildungsmöglichkeiten wahrzunehmen. "Das Handwerk ist innovativ, hochwertig und unsere Zukunft. Wir brauchen junge Leute, die es machen können", sagte Hilbers zu den Teilnehmern.

Dann wurde es ernst und die Nervosität in der Aula der Handwerkskammer Osnabrück stieg. Die Sieger des DVS-Landeswettbewerb Niedersachsen-Bremen heißen Bernhard Kellermann im Schweißprozess WIG, Sebastian Adam im Schweißprozess MAG, Phil Spille in der Schweißkategorie GAS und Niklas Kaps im Schweißdiziplin E-Hand. Alle Sieger aus Niedersachen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein durften sich neben den Urkunden über Sponsorengeschenke im Wert von mehreren hundert Euro freuen. Sie kämpfen nun bald beim Bundeswettbewerb weiter für den Erfolg.