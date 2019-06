Osnabrück. Zwei Studenten des Osnabrücker Instituts für Musik (IfM) haben als Andi Arbeit und Harri Geil eine Schlager-Party-Hymne auf die Stadt geschrieben und produziert. "Mein bestes Stück" ist auf Spotify zu hören und feierte seine Live-Premiere in der Lagerhalle.

Es gibt natürlich die VfL-Hymne, die Klassiker des Medium Terzetts („Mein Osnabrück“) und einige Versuche lokaler Musiker wie den Angefahrenen Schulkindern oder so unterschiedlicher Songwriter wie Fabian von Wegen oder Elektro Strothmann, „ihre“ Stadt in Lieder zu fassen. Aber dass Osnabrück eine auch überregional vielbesungene Stadt ist, lässt sich nicht gerade behaupten. Immerhin aber lässt sich mit ihr gut und naheliegend etwas zusammenreimen - so wie das Cliff und Rexonah vor mehr als 20 Jahren getan haben, die ihr „ganz großes Glück“ im Zug nach Osnabrück fanden. Dahin hat es vor nicht allzu langer auch zwei Studenten des Instituts für Musik (IfM) der Hochschule verschlagen – der eine aus dem höheren Norden und der andere aus der tiefsten Süden.

Am Anfang war der Reim



Dass man sich auf die neue Heimat gut und buchstäblich einen Reim machen kann, ist auch ihnen nicht entgangen. Deshalb war der Titel als erstes da. „Mein bestes Stück“ sollte die neue Osnabrück-Hymne heißen. Und nun ist sie draußen – als stampfender Ohrwurm mit fetten Beats und im extrem mitreißenden Ballermann-Party-Sound. Die Idee, es auf genau diese Art zu machen, lag nahe, befinden sich doch Andi Arbeit und Harri Geil, wie die beiden sich nennen, mit Anfang 20 in ihren, wie sie es selbst sagen, „wilden Jahren“ – und damit in einer Lebensphase, die gefeiert werden möchte. „Wir trinken gern Bier“, geben sie unumwunden zu. Die „Malle-Attitude“ war also da und der augenzwinkernde „Soundtrack zum Saufen“ schnell produziert. Hinzu kam, dass Andi und Harri am IfM einen Genre-erfahrenen Dozenten als ihren Mentor zur Hand hatten, der bereits im Schlagerbusiness Spuren hinterlassen und unter anderem mit Andrea Berg oder Wolfgang Petry zusammengearbeitet hat. Ein Einfluss, der neben dem des Gerstensaftes kaum überhörbar ist im „besten Stück“. Um Bus und Fluss geht es dort ebenso wie um Lokalitäten von Brücks bis Alando, wo der aus St. Moritz in der Schweiz stammende Harri seine „Perle“ kennengelernt hat und sich an Anderes wie Musik oder Ambiente nicht mehr erinnern kann.

Sein ursprünglich aus dem badischen Karlsruhe kommende Kollege Andi ist in Hamburg groß geworden und hat in Osnabrück den „dörflichen“ Charakter schätzen gelernt: „Man trifft einfach immer jemanden, den man kennt“, sagt er – und auch, dass die Altstadt „mehr Charme“ habe als die in Hamburg. Allein ein „richtig guter“ Osnabrück-Song hätte eben noch gefehlt, betont er mit Blick auf eine entsprechende Playlist, die er mal „aus Spaß“ zusammengestellt hat. Der eigene über sein „bestes Stück“ kann nun hinzugefügt werden. Denn im Streaming-Dienst Spotify ist er online und auch ein dazugehöriges Video ist in Planung.



Unwiderstehlich pulsierend



Die Live-Feuertaufe ist dagegen bereits über die Bühne gegangen. Beim neuen IfM-Party- und Show-Format „Melodien für Millionen“, das jüngst im Rahmen der Pop Stage die Lagerhalle zur „Schlagerhalle“ machte, sorgten Andi Arbeit und Harri Geil mit ihrer unwiderstehlich pulsierenden Osnabrück-Hymne, die sofort ins Ohr und in die Beine geht, für die Zugabe und den gefeierten Höhepunkt. Natürlich kann das neue Osnabrück-Stück aus der IfM-Schmiede auch als Persiflage auf Party-Schlager im Stil von Micki Krause und anderen gehört werden. Ihm aber nur Augenzwinkern zu unterstellen, wäre zu kurz gegriffen. Denn dieser Song hat tatsächlich das Zeug zum Sommerhit mit Lokalkolorit – und wird vielleicht sogar eines Tages im Stadion gespielt. „Das wäre ein Traum“, sagen Andi und Harri.

