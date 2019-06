Osnabrück. Zum Diözesan-Kinderchortag sind am Samstag etwa 600 junge Sänger und vor allem Sängerinnen nach Osnabrück gekommen.

Die Bänke im Dom sind alle besetzt mit Kindern. In den Seitenschiffen, wo man nur wenig sieht, sind extra große Bildschirme aufgestellt. Die Kinder kommen teilweise von weit her aus dem ganzen Bistum: Aus Bremen, Lingen, Meppen, Norden, Bad Laer und vielen weiteren Orten, die anwesenden Chöre heißen „Farbtöne“, „Konfettis“ oder „Lerchenchor“. Maria Hartelt und Martin Tigges begrüßen die Kinder am Vormittag. Wenn sie ihre Stadt oder ihr Dorf aufrufen, antworten die Kinder mit kurzem Applaus.

Dann wird natürlich gesungen: „Wir sind Gottes Melodie“, das Mottolied dieses zweiten Kinderchortages am Osnabrücker Dom, extra komponiert von Ralf Stiewe. „Zusammen füllen wir die Welt mit Tönen aus“, heißt es da im Refrain, und zumindest den Dom füllen die hellen Kinderstimmen mühelos. Weiter geht‘s mit einem Halleluja, dreistimmig gesungen, doch dann werden die Kinder aufgeteilt. In vielen einzelnen Workshops wird die eine Hälfte vor, die andere nach dem Mittagessen viele Lieder einüben, für die andere Hälfte gibt es eine Mal-Ecke und auf dem Domplatz eine Hüpfburg, außerdem ist hier wieder einmal eine Bühne aufgebaut. Das Musiktheater Lupe und die Big Band der Angelaschule spielen. Doch auch einige der Kinder sind für das Bühnenprogramm gefragt, so etwa die Kinderkantorei aus Melle. Mit ihren roten T-shirts singen die Kinder englische Lieder, zum Beispiel den Psalm 23 „The Lord is my shepherd“ von Will Todd, aber auch ein schwedisches Lied ist dabei. Chorleiter Stephan Lutermann begleitet am Klavier, die Kinder singen auswendig.



In den Workshops wird derweil eifrig geprobt. Einige, aber nicht alle der Lieder sollen im Abschlussgottesdienst gesungen werden. Im Chorsaal des Doms haben sich 30 Kinder versammelt, fast nur Mädchen. Ralf Stiewe aus Papenburg und Ansgar Kreutz aus Meppen bringen ihnen neue, aber auch alte Lieder bei, zum Beispiel „Erfreue dich, Himmel“. Wie alt dieses Lied wohl sein könnte, will Ansgar Kreutz wissen, und die Kinder schätzen auf 80 bis 100,5 Jahre. Als sie hören, dass es von 1669 stammt, ruft jemand laut einen nicht ganz unpassenden Kommentar: „Alter!“