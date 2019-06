Osnabrück. Jennifer Kröner hat mit Hilfe einer Falknerei ihre Angst vor Vögeln überwunden. Durch einen Gewinn konnte sie ihre Erfahrungen nun an die Kinder der Behindertenhilfe St. Johann weitergeben.

An ihre erste Begegnung mit den gefiederten Tieren konnte sich Kröner noch genau erinnern. „Ich habe damals allen Mut zusammen genommen und bin auf die Falkner zugegangen“, schilderte sie die Situation auf einem Weihnachtsmarkt. Bereits bei diesem Treffen hätten ihr die Fachleute schon viel von ihrer Angst genommen.

Durch einen Kurs auf dem Geländer Falknerei „Skyhunters in Nature“ im Sauerland habe sie schließlich Vertrauen zu den Greifvögeln gefasst. In der Folge habe sich das Verhältnis von Kröner zu den Tieren derart entspannt, dass sie sogar die Patenschaft für einige der 17 Tiere der Falknerei übernommen habe.

Gewinn an Einrichtung verschenkt

Weil Kröner auch die Facebookseite der Falknerei abonnierte, wurde sie auf ein Gewinnspiel des Unternehmens aufmerksam. Schließlich konnte sie den Hauptgewinn, ein Besuch der Vögel in einer Einrichtung ihrer Wahl, für sich reklamieren.

Die Wahl der Einrichtung fiel Körner nicht schwer. Weil ihre eigene Tochter die Behindertenhilfe St. Johann in Osnabrück besucht, stand für die glückliche Gewinnerin sofort fest, dass auch die übrigen Kinder und Betreuer etwas von diesem Gewinn haben sollten.





Wie die stellvertretende Leiterin der Behindertenhilfe Sara Quade mitteilte, freuten sich die Kinder und Mitarbeiter bereits seit Wochen auf den Besuch der Vögel und ihrer Falkner. „Wir haben versucht den Kindern zu erklären wer uns da besuchen kommt.“

Anzeige Anzeige

Als die Inhaberin der Falknerei Sonja Senica die einzelnen Boxen der Vögel im Hof der Einrichtung abstellt, hat sie schnell die Aufmerksamkeit ihres Publikums. Rund 50 Kinder, Jugendliche und ihre Eltern und Betreuer verfolgen gespannt die Ankunft ihrer gefiederten Besucher.



Neben zwei weiteren Falknerinnen haben an diesem vier Eulen und ein Bussard zusammen mit Senica die Reise aus dem Sauerland nach Osnabrück angetreten. Zunächst dürfen die kleineren Vögel, etwa ein Malaienkauz von den Kindern in Augenschein genommen werden.

Vögel erreichen die Menschen auf emotionaler Ebene

Dabei gehen die Falknerinnen mit je einem Vogel durch die Reihen des Publikums und antworten geduldig die Fragen ihrer Zuhörer. „Wir möchten vor allem unsre Faszination für diese Vögel teilen“, erklärte Senica auf Nachfrage.

Der Auftritt der Greifvögel ist nicht der erste in der Geschichte der Falknerei. Wie die Inhaberin weiter mitteilte tritt sie gemeinsam mit ihrem Team auch in Kindergärten oder ähnlichen Einrichtungen wie der in Osnabrück auf.





Aus ihrer Erfahrung heraus konnte die Expertin für Vögel bestätigen, dass Menschen mit Handicap ein positiv auf die Tiere reagieren würden. Das bestätigte auch Quade. „Die Kinder sind viel aufmerksamer und entspannter als sonst.“ Das würde nach Meinung von Secnica daran liegen, dass die Vögel ihre menschlichen Gegenüber auf einer besonderen emotionalen Ebene erreichen würden.

Der gefiederte Star des Tages war unbestritten der sibirische Uhu Arktos. Mit ihrer imposanten Größe strahlte sie eine Präsenz aus die sämtliche Zuschauer sofort in Ihren Bann zog. „Wir nehmen ganz viel positive Energie mit in unseren Alltag“, waren sich Quade und Senica einig.

Die am Samstag gewonnenen Eindrücke werden die etwa 50 Kinder Einrichtung gemeinsam mit ihren rund 90 Betreuern in den kommenden Wochen verarbeiten. Schon jetzt waren sich aber alle Beteiligten einig, dass der Besuch der Falkner und ihrer Vögel das Highlight im Juni war.