28 Teams starteten beim Help-Age-Staffellauf am Rubbenbruchsee

Los geht's; Für den guten Zweck ging es für die Läufer rund um den Rubbenbruchsee. Foto: Thomas Osterfeld

Osnabrück. Der Firmen-Staffellauf von Help Age führte am Samstag rund um den Rubbenbruchsee. Natürlich für den guten Zweck, in diesem Fall das Projekt "Jede Oma zählt" für alte Menschen weltweit.